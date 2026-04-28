City Center by Lady Lee emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que aclara informaciones recientes sobre las soluciones viales vinculadas a su proyecto, asegurando que las intervenciones cumplen con las normativas vigentes y responden a necesidades de movilidad en la zona.

Según explicó, el proyecto ha sido concebido como un desarrollo de uso mixto que integrará espacios comerciales, hoteleros, empresariales y de servicios, y que desde su planificación ha contado con estudios técnicos y las aprobaciones correspondientes de las autoridades competentes.

Indicó que, tras más de cuatro meses de evaluación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se otorgaron las certificaciones de No Objeción para la construcción de dos puentes contemplados en el proyecto.

Puentes cuentan con aval técnico

De acuerdo con el comunicado, las infraestructuras autorizadas son:

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Puente en la avenida Marginal Las Américas ( No Objeción VMIV-0453-2026 , de fecha 24 de febrero de 2026 ).

( , de fecha ). Puente en la avenida Charles de Gaulle (No Objeción VMIV-0454-2026, de fecha 24 de febrero de 2026).

La empresa subrayó que estas soluciones viales no responden únicamente a las necesidades del proyecto, sino que buscan mejorar la movilidad, la conectividad y la seguridad vial en una zona de alta circulación.

Render proyecto City Center en Santo Domingo Este.

Objetivo: reducir congestión y mejorar conectividad

Entre los beneficios planteados por las intervenciones, destacan:

Facilitar el tránsito y reducir los puntos de congestión.

Reducir los tiempos de desplazamiento, especialmente en maniobras complejas.

Disminuir las barreras urbanas en vías clave como la Marginal Las Américas y la Charles de Gaulle .

y la . Fortalecer la conexión entre comunidades y apoyar el desarrollo urbano de Santo Domingo Este.

Asimismo, aseguró que los puentes han sido diseñados bajo estándares técnicos internacionales, garantizando seguridad, eficiencia y durabilidad.

Inversión será asumida por el proyecto

El comunicado también señala que el costo total de estas infraestructuras será asumido en su totalidad por City Center by Lady Lee, como parte de su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

La empresa indicó que los trabajos serán ejecutados con planificación cuidadosa para minimizar el impacto en el tránsito y reducir las molestias a la ciudadanía.

“City Center by Lady Lee reafirma su visión de contribuir no solo al desarrollo de un proyecto, sino al crecimiento de una ciudad más conectada, funcional y preparada para el futuro”, concluye el documento.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más