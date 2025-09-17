La Policía Nacional informó que cinco hombres vinculados a un hecho de agresión sexual contra una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, se entregaron de manera voluntaria, ante la alerta de búsqueda y captura emitidas en su contra.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira indicó que, por el hecho ocurrido el 25 de agosto, se encuentran detenidos Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; así como Yoel Morrobel, alias El Matatán, cuya entrega se produjo posteriormente, a través de un medio de comunicación.

Pesqueira destacó que los primeros cuatro se presentaron a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) en Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-09556, por violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano, .

Añadió que la denuncia fue presentada en la jurisdicción correspondiente por los padres de la menor y de inmediato las autoridades bajo la coordinación del Ministerio Público iniciaron la búsqueda y captura de los individuos.

Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Otros casos de violación múltiple

Este es el cuarto caso de violación sexual múltiple que se ha sido denunciado antes las autoridades en los últimos días en República Dominicana. El primero tuvo lugar en San Francisco de Macorís, cuando cinco hombres habrían abusado sexualmente de una menor de 13 años, cuando estaba en casa de una amiga, luego se trasladaron a otra vivienda, y ahí la drogaron y fue abusada por los individuos mayores de edad.

El segundo caso se registró en Villa González, donde seis hombres fueron acusados de abusar sexualmente de una joven de 21 años, quien se enteró de lo ocurrido tras la circulación de los videos de lo sucedido en redes sociales.

La víctima dijo que fue drogada mientras se encontraba en una discoteca acompañada de una amiga.

El tercer caso involucró tres agentes de la Policía Nacional y un miembro de la Armada Dominicana (ARD), quienes fueron acusados de agredir sexualmente y despojar de sus pertenencias a una mujer de nacionalidad haitiana.

