Este lunes, 15 de diciembre, asumirá sus funciones el nuevo director de la Dirección Editorial Educativa del Ministerio de Educación (Minerd), el educador, psicólogo, poeta y narrador César Augusto Zapata.

Zapata sustituye al historiador y también escritor Manuel Núñez Asencio, quien fue destituido por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García.

El educador César Augusto Zapata cuenta con un extenso historial como docente, psicólogo, gestor cultural, poeta, novelista y cuentista, y ha laborado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en varias universidades del sector privado, además del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

En conversación con periodistas de Acento.com.do, el maestro Zapata se mostró entusiasmado y presto a entregarse por completo al cumplimiento de sus nuevas responsabilidades como un veterano servidor público que se debe a la ciudadanía.

A continuación la trayectoria del nuevo director de la Dirección Editorial Educativa del Ministerio de Educación (Minerd):

Historia de vida de César Augusto Zapata

Formación académica

Profesor Adjunto de la Facultad de Humanidades, cátedra de psicología general, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Profesor adjunto de la Facultad de Artes, cátedra de creatividad, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Magister en psicología por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (1992-1994).

Becario para estudios doctorales de la Universidad de Nueva York, (NYU), Psychology Intern (2000-2002).

Visitor Porfessor de la Universidad UCLA, programa de Estudios de Cuba y el Caribe. (2005)

Diplomado en Estudios de teoría y ciencia de la complejidad. FUNGLODE. (2015)

Diplomado: “El lenguaje como soporte del pensamiento. UASD. (2017)

Doctor en Estudios Culturales, primera cohorte, primer programa doctoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. (2022)

Ha recibido varios reconocimientos en su labor docente, por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, el Consejo Directivo de las Escuelas de psicología, letras y publicidad.

Formación no-académica

Poeta, ensayista, cuentista y articulista

Como escritor, ha sido varias veces antologado y reseñado en publicaciones internacionales.

Obtuvo los siguientes premios: Premio Internacional de Poesía “Casa de Teatro”, en el 2004, con su libro Piedad de toque. Dos veces Premio Pedro Mir de literatura, en el 2011y 2014 respectivamente. Premio de novela Universidad Central del Este en 2024. Premio Nacional de cuentos que otorga el Ministerio de Cultura, obtenido en el 2025.

Ha sido profesor invitado y escritor en residencia en la Universidad de los Ángeles California y ha ofrecido conferencias sobre la literatura en Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador y Panamá. Pergamino de visitante distinguido de la Ciudad de Quito, Ecuador. 2008.

Experiencia laboral

Corrector Contratado, la Editora Nacional (2002)

Subdirector de la Biblioteca Nacional (2004)

Director de Comunicaciones Ministerio de Cultura (2005-2008)

Director del Departamento de Difusión Artística y Cultural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (2008-2011)

Director de la Biblioteca “Pedro mir”, Universidad Autónoma de Santo Domingo (2011-2014)

Coordinador de la Unidad de Documentación, Dirección General de Calidad, UASD. 2015-2018)

Director de Gestión Literaria, adscrito a la Dirección General del Libro, Ministerio de Cultura, (2016-2022)

Idiomas: inglés y español.

Motivación institucional

Manejar las habilidades narrativas y procurar la calidad técnica y adecuarla diferentes niveles de lengua, identificando las necesidades del binomio docente-dicente; gestionar el liderazgo y la competencia, y mejorar las relaciones interpersonales, siguiendo los planes operativos y la línea de mando

Publicaciones recientes

Lo obsesivo, ensayo científico) Psicología 2010

Para todos nosotros caerá la noche, cuentos 2014

Sala de espera, poesía reunida, 2023.

Los problemas de la vida: Más allá de los límites de la conducta

ensayo, 2025

