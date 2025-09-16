El Consejo Económico y Social (CES) acordó revisar el reglamento de aplicación de la Ley 12-21, que establece la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos fiscales, con el objetivo de ampliar la inclusión de provincias con baja presencia empresarial y fortalecer la gobernanza y planificación del desarrollo en estas comunidades.
En el informe entregado este martes 16 de septiembre, el CES destacó que un desarrollo fronterizo sostenible requiere institucionalidad robusta, gobernanza participativa y articulación entre actores nacionales e internacionales. Por ello, el organismo acordó una serie de medidas orientadas a fortalecer la gestión territorial y la cooperación para el desarrollo económico inclusivo.
Entre las decisiones figura fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para liderar procesos de desarrollo con participación ciudadana y mecanismos de control social, así como impulsar un levantamiento territorial y socioeconómico por provincia que sirva de base para la planificación pública.
El CES también recomendó fomentar alianzas público-privadas y cooperación internacional, alineadas con planes provinciales y municipales, y establecer espacios permanentes de articulación binacional y mesas consultivas para el monitoreo y evaluación de políticas fronterizas.
Además, el organismo enfatizó la necesidad de promover enfoques transversales de sostenibilidad, inclusión y cooperación en todas las acciones territoriales.
Entre las propuestas legislativas, figura la elaboración de la Ley sobre la Adquisición y Transferencia de la Propiedad Inmobiliaria en la Zona Fronteriza, en cumplimiento del artículo 10.2 de la Constitución Dominicana.
El CES reafirmó su compromiso de que todas las políticas y acciones en comunidades fronterizas se sustenten en los principios de equidad territorial y cohesión social, con miras a convertir la frontera en un espacio de desarrollo económico sostenible y participación comunitaria.
Noticias relacionadas
RD debe abordar los retos de la zona fronteriza para aportar al crecimiento económico del país, dice el CES
CES propone posicionar crisis haitiana como tema de seguridad hemisférica
Informe CES plantea registro biométrico, control fronterizo y acceso regulado a servicios públicos para extranjeros
Fomentar el empleo, simplificar controles aduaneros y creación de fondos económicos para impulsar mipymes, propone el CES
Compartir esta nota