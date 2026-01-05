La captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses no solo descabezó al régimen chavista, sino que detonó la crisis diplomática más grave de la CELAC en su historia reciente.

Lo que debía ser una sesión de emergencia para condenar la intervención extranjera, convocada por Colombia y Brasil, terminó exhibiendo una región partida en dos mitades irreconciliables.

En el centro de la tormenta, República Dominicana protagonizó un movimiento decisivo. La delegación dominicana se alineó con el bloque de diez países que, liderados por la Argentina, impidieron el consenso para rechazar la operación militar de Washington.

El canciller argentino, Pablo Quirno, fue la voz cantante de esta disidencia, cuestionando directamente al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de hablar en nombre de una "mayoría ficticia".

Junto a Argentina y República Dominicana, votaron en bloque Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá y Trinidad y Tobago.

Reportes de Infobae y fuentes diplomáticas confirman que este grupo trabaja en un comunicado conjunto que, lejos de condenar la incursión, validaría la detención bajo el argumento de que Maduro enfrentaba cargos de narcoterrorismo transnacional.

Este posicionamiento marca un hito para la cancillería dominicana, que abandona su tradicional prudencia en foros multilaterales para situarse en la misma trinchera diplomática que el gobierno de Javier Milei y la administración Trump.

Del otro lado, el bloque progresista (México, Brasil, Chile, Honduras, Cuba y Nicaragua) advirtió sobre el peligroso precedente que sienta la violación de la soberanía territorial por parte de una superpotencia.

La división es tal que atraviesa incluso a los estados mismos: en Chile, mientras el mandatario saliente Gabriel Boric condenó el ataque, el presidente electo José Antonio Kast celebró la captura como una "gran noticia" para la seguridad hemisférica.

Con una Venezuela acéfala, donde Delcy Rodríguez intenta sostener el mando, y una América Latina incapaz de dialogar, el silencio de la CELAC resuena más fuerte que cualquier comunicado.

