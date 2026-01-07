Este miércoles 7 se conmemora el Día del Poder Judicial, una fecha en la que se pasa revista a los avances y desafíos de ese órgano del Estado y del sistema judicial de la República Dominicana.

En esta jornada, Luis Henry Molina, presentará el balance de la justicia dominicana durante una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, pautada para las 8:30.

Una vez concluida la audiencia, a las 10:30 de la mañana se celebrará una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Primada de América, y a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Molina estará acompañado por los jueces y juezas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público, así como funcionarios judiciales, entre otros invitados especiales.

Para esa fecha, el foco estará puesto en los temas vinculados a la justicia, que han sido y seguirán siendo objeto de debate en los distintos sectores de la vida nacional.

Sobre este particular, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), redactó un documento en el que cita cuales han sido los avances en materia judicial, así como los retos que debe enfrentar este 2026.

Uno de los aspectos citados es el concerniente al Ministerio Público, sobre el cual indicó que el rendimiento del sistema de justicia en 2026 sigue ligado estrechamente a la capacidad del Estado para potenciar sus instituciones dedicadas a la persecución penal y la defensa del interés público.

En este sentido, el Ministerio Público permanece como un actor clave para la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales, la erradicación de la corrupción y la disminución de la impunidad, metas que han sido priorizadas repetidamente por el Estado.

En 2025 el Ministerio Público continuó con el proceso de adecuación de su planificación, siendo su logro más destacado la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029, con la participación de todas las áreas institucionales, y el involucramiento de la Defensoría Pública y el Poder Judicial, para fortalecer la interoperabilidad del sistema. En el nuevo Plan Estratégico se prioriza el enfoque de una justicia de proximidad, predictiva y basada en evidencia.

Sostuvo que esa labor de fortalecimiento institucional, mediante procesos de reingeniería, conllevó a la creación de unidades especializadas.

Sin embargo, agregó que persisten desafíos estructurales que demandan atención inmediata en 2026, como la alta carga laboral ligada a la mora judicial, la representación en múltiples jurisdicciones, dificultades presupuestarias y mejoras en fiscalías y áreas especializadas, lo que hace imprescindible progresar hacia un modelo de gestión que combine condiciones salariales equitativas con mecanismos objetivos y transparentes de evaluación del desempeño.

Poder Judicial, sistema penitenciario y el Ministerio de Justicia

Sobre el Poder Judicial, Finjus indicó que ha registrado avances significativos en su gestión institucional y en la mitigación de los desafíos históricos arrastrados desde el pasado. Este logro se inscribe en la ejecución del Plan contra la Mora Judicial, diseñado para enfrentar más de 18,000 casos acumulados desde 2019 y para construir capacidades institucionales que prevengan nueva acumulación. Especial mención a la labor de la Suprema Corte de Justicia que resolvió 58,379 recursos de casación.

Se conoce que, en diciembre de 2025, el 80 % de los tribunales nacionales superaron la mora judicial, comparado con el 30 % al inicio de 2024. Estos progresos reflejan mejoras sustanciales en la capacidad de respuesta del sistema. Sin embargo, también destacan la necesidad de consolidar estos avances para evitar regresiones y asegurar su perdurabilidad.

Sobre el sistema penitenciario, señaló que esta es una de las áreas donde estas debilidades muestran más gravedad. Aunque su misión es garantizar el cumplimiento de las penas y crear condiciones reales para la reinserción social, las condiciones que han predominado han limitado progresivamente su logro, generando una gran contradicción entre nuestros principios constitucionales y legales, y la realidad del sector.

A finales del 2025 se han comenzado a implementar importantes medidas, como el cierre de la Penitenciara de la Victoria, la apertura del Centro Penitenciario de Las Parras, la incorporación efectiva de personal técnico penitenciario en diferentes recintos a nivel nacional y la articulación de un liderazgo propio en la gestión del sistema.

Por otra parte, citó la creación del Ministerio de Justicia como un avance institucional relevante en 2025, concebido como el órgano rector de políticas clave del sistema de justicia, incluyendo la coordinación del Sistema Penitenciario y Correccional.

Este avance, aseguró, responde a una necesidad histórica del Estado dominicano de superar la fragmentación institucional en la política de justicia, particularmente en materia penitenciaria. La creación del Ministerio de Justicia permitirá dotar al sistema de un órgano con capacidad de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de manera integral, superando la dispersión de competencias, la debilidad en la rendición de cuentas y la falta de coherencia entre los objetivos normativos y la ejecución operativa.

Documento íntegro de Finjus

