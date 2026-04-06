El Viceministerio de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este lunes que la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).

Según explicó el viceministro Opinio Antonio Díaz Vargas, los ingresos de los consulados pasarán al Estado como parte de un plan para optimizar los recursos públicos y se establecerá una escala salarial para los funcionarios consulares.

De acuerdo con la autoridad, esta decisión busca asegurar un manejo centralizado de los recursos públicos, bajo “criterios estrictos de control y supervisión estatal”, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares donde han sido solicitados por la diáspora.

En cuanto a la escala salarial, dijo que será en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.

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El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares.

La última etapa del proceso iniciará el primero de enero del 2027.

De su lado, el ministro Roberto Álvarez explicó que se trata de una reforma del servicio exterior con una transformación estructural del sistema consular, que abarca la estandarización de las tarifas consulares, fortalecer los servicios y hacer una cancillería más moderna, profesional y cercana a los dominicanos en el exterior.

Denuncias sobre irregularidades

Las denuncias sobre irregularidades en el cuerpo consular dominicano han sido recurrentes y, en los últimos años, se concentraron especialmente en la emisión de visas en Haití, donde investigaciones periodísticas y reportes institucionales coinciden en señalar la existencia de cobros irregulares y redes de intermediación.

Un reportaje de CDN describió este proceso como un “negocio lucrativo”, en el que solicitantes terminan pagando entre 400 y 600 dólares a intermediarios para obtener documentos, muy por encima de las tarifas oficiales.

Las cifras oficiales han alimentado las sospechas. Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, citados en reportes de prensa, indican que entre 2016 y 2022 se emitieron más de 775,000 visas en Haití, con apenas 178 rechazos. A esto se suman estimaciones que sitúan en miles de millones de pesos los ingresos generados por consulados en ese país, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de esos recursos.

El tema también ha llegado al Congreso, donde legisladores han pedido investigar posibles irregularidades en la emisión de visas, señalando la existencia de prácticas como la venta masiva de documentos y la falta de controles efectivos. Estas denuncias coinciden con los hallazgos de medios y con testimonios de usuarios que reportan tarifas variables, procesos poco claros y la presencia de “buscones” que operan como intermediarios dentro o en los alrededores de consulados.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más