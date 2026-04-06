El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró que no ha sido notificado sobre el diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para abordar la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.

El también líder político indicó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la iniciativa, por lo que entiende que primero debe ser invitado formalmente.

Fernández sostuvo que no le corresponde solicitar su inclusión en el proceso, al señalar que se trata de una convocatoria que debe ser realizada por las autoridades competentes.

Apoyo al diálogo desde otros sectores

En contraste, el expresidente Hipólito Mejía expresó su respaldo a la iniciativa del mandatario, destacando la importancia del diálogo en medio de la actual coyuntura internacional.

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“Cualquier cosa que sea diálogo, yo estoy siempre de acuerdo”, manifestó Mejía, al resaltar la necesidad de concertación frente a situaciones de crisis.

El exmandatario consideró que la discusión de temas vinculados a la crisis global debe involucrar a distintos actores, a fin de definir una respuesta conjunta que beneficie al país.

Contexto de la convocatoria

El diálogo convocado por el presidente Luis Abinader busca articular una respuesta nacional ante los efectos de la crisis internacional generada por el conflicto en Medio Oriente, en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para construir consensos con los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país frente a los desafíos del escenario global.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más