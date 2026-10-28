La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) inició este martes 27 de octubre la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público, dedicada al análisis del nuevo Código Penal y sus implicaciones para el ejercicio del control externo del Estado y la protección de los derechos fundamentales de las personas auditadas.

La actividad, que se extenderá hasta el jueves 29 de octubre, se desarrolla en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede de la institución, bajo el título «Nuevo Código Penal Dominicano y Derechos Fundamentales de los Auditados desde la Función de Control Externo de la CCRD».

La apertura estuvo encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Francisco Tamárez Florentino, en representación de la presidenta de la entidad, Emma Polanco Melo. También participaron los miembros del Pleno Ramón Méndez Acosta, Griselda Gómez Santana y Francisco Franco, coordinador de la jornada.

Durante sus palabras de bienvenida, Tamárez Florentino destacó la importancia de la actualización jurídica para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar que las labores de fiscalización se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico vigente.

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Por su parte, Franco agradeció el respaldo de Polanco Melo a la iniciativa y señaló la necesidad de profundizar en el conocimiento del nuevo Código Penal, especialmente en los aspectos relacionados con la responsabilidad de los servidores públicos, el debido proceso y los derechos fundamentales durante las auditorías.

«Desde la Cámara de Cuentas debemos contribuir a que el ejercicio del control externo se sustente en el rigor técnico, la seguridad jurídica, el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas», expresó Franco.

Conferencias y paneles

El programa académico comenzó con la conferencia magistral «Novedades e impacto del nuevo Código Penal dominicano», impartida por el jurista, economista y periodista Ricardo Rojas León, quien abordó las principales innovaciones de la legislación y sus repercusiones en la administración pública.

Rojas León consideró que el nuevo código representa un avance en la modernización del derecho penal dominicano, aunque sostuvo que su valor dependerá de la calidad de la justicia que se logre mediante su aplicación.

Posteriormente, se realizó el panel «Constitución y nuevo Código Penal», moderado por Francisco Franco, con la participación de los especialistas en derecho Maribel Reyes, Roberto Medina y Brianda Trujillo. Los panelistas analizaron la relación entre las nuevas disposiciones penales, los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales.

La programación del primer día concluyó con el panel «Auditoría, fiscalización y evidencia en los procesos penales», en el que participaron Manuel Fermín, Leónidas Radhamés Peña Díaz, María del Pilar Zuleta y la procuradora fiscal Elizabeth Paredes.

Durante este encuentro se examinaron el valor probatorio de los informes de auditoría, la licitud y pertinencia de las pruebas, el peritaje y la relación entre la fiscalización pública, la legislación y la jurisprudencia penal.

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