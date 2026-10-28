El presidente de la República, Luis Abinader, hizo entrada este miércoles al Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se celebra la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, organizado por el Banco BHD.

La ceremonia se desarrolla en la sala Carlos Piantini y reconoce a mujeres dominicanas que impulsan iniciativas de transformación social y comunitaria en distintas provincias del país.

En esta edición, el premio seleccionó a 11 mujeres cuyas iniciativas están vinculadas con áreas como salud, desarrollo comunitario, inclusión, género, cultura y acción social.

El reconocimiento forma parte de una iniciativa que el Banco BHD desarrolla desde 2014 y que, según la entidad, ha distinguido a más de 120 mujeres de República Dominicana y la diáspora dominicana.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más