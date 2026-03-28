El deterioro de las calles continúa siendo uno de los principales reclamos de los residentes del municipio Oviedo, provincia Pedernales. Quienes aseguran que el problema se arrastra desde hace años y afecta la movilidad diaria. Según testimonios comunitarios, las vías permanecen sin asfalto y, durante las lluvias, el lodo dificulta el tránsito de peatones, estudiantes y vehículos.

Keydi Cruz Terrero, residente de Oviedo explicó que la situación se agrava cada vez que llueve, ya que los infantes deben caminar en condiciones de lodo para llegar a la escuela. Indicó que recientemente en su comunidad le arreglaron los contenes, pero los trabajos no fueron concluidos. “Esta calle tiene más de diez años así y nosotros luchando para ver si la arreglan”, afirmó.

De igual forma, Evelyn Félix señaló que el deterioro vial en su localidad no es reciente y que, desde hace años, las calles se mantienen en malas condiciones. “Desde que tengo conocimiento, las calles están así. Ahora vemos que se está gestionando algo y hay más esperanza”, expresó el ciudadano, al ser abordado al respecto.

Estos reclamos reflejan la realidad del municipio, donde se señala que, pese a proyectos anunciados para el desarrollo de la zona, persisten necesidades básicas como el asfaltado de calles, acceso a agua potable e infraestructura comunitaria. La falta de pavimentación, según comunitarios, ha sido una problemática histórica que limita el desarrollo local y afecta la calidad de vida de los habitantes de esta comunidad de la provincia de Pedernales.

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El proyecto del puerto espacial anunciado para la zona de Oviedo ha sido presentado como una infraestructura destinada a operaciones aeroespaciales. La iniciativa ha despertado interés por el potencial de posicionar a la región dentro de un sector innovador, con posibilidades de atraer inversión y generar nuevas oportunidades económicas.

No obstante, residentes del municipio cuestionan si estos beneficios llegarán directamente a la comunidad. Señalan que, mientras se proyectan obras de gran escala, aún persisten carencias históricas en infraestructura vial y servicios básicos como el agua potable, un problema que aparentemente no tiene solución, porque los afecta desde siempre.

En ese mismo orden, los comunitarios plantean la necesidad de que cualquier desarrollo vinculado al puerto espacial incluya planes que de manera directa beneficie a los habitantes locales y contribuyan al mejoramiento de las condiciones en el municipio.