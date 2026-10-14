Los detenidos se encargaban de coordinar los viajes, proporcionar a los migrantes la documentación fraudulenta y facilitarles las instrucciones necesarias para superar los distintos controles fronterizos hasta su entrada irregular en territorio europeo.

La ruta empleada por la organización partía de República Dominicana y transcurría principalmente por Colombia, Perú y Brasil para finalmente viajar por vía aérea con destino, principalmente, a Francia.

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La investigación comenzó en noviembre de 2025, después de que la Policía detectara que ciudadanos nacionales de República Dominicana trataban de llegar a Europa utilizando pasaportes colombianos obtenidos fraudulentamente.

En algunos casos, los migrantes viajaban desde su país de origen hasta Colombia.

Una vez allí, aprovechando que la legislación de ese país permite a cualquier persona mayor de edad comparecer en el Registro Civil acompañado de dos testigos y manifestar haber nacido en Colombia, obtenían una cédula de identidad colombiana y, en última instancia, un pasaporte que les permitía viajar a Europa en calidad de turistas sin tener que presentar visado.

En otros casos, los migrantes viajaban a Perú, donde miembros de la organización afincados en ese país les facilitaban alojamiento y los documentos para viajar eludiendo el visado exigido a los ciudadanos dominicanos para ingresar en el espacio Schengen.

Durante la investigación, en colaboración con AMERIPOL (Comunidad de Policías de América), la Policía identificó a los miembros del entramado criminal que residían en España y que han sido detenidos ahora.