El presidente Luis Abinader afirmó que la inversión de unos US$600 millones de Google contribuirá a posicionar a la República Dominicana como un centro digital para el Caribe y Centroamérica, durante su participación en el Foro Empresarial Italia–República Dominicana.
“Google está invirtiendo unos 600 millones de dólares para convertir a República Dominicana en el hub digital del Caribe y Centroamérica”, declaró el mandatario, quien indicó que la inauguración del proyecto está prevista para febrero de 2027. Abinader agregó que la iniciativa podría ampliar ese alcance hasta convertir al país en un centro digital para las Américas.
Abinader explicó que la iniciativa contempla conexiones mediante cuatro cables directamente vinculados con centros de Google en Estados Unidos. Según dijo, esa infraestructura permitirá alcanzar velocidades de conexión que comparó con las disponibles en el sur de ese país.
Durante el foro, el presidente también destacó la estabilidad política dominicana, la apuesta por las nuevas tecnologías y las oportunidades de cooperación comercial con Italia. Planteó que la República Dominicana puede servir como puente para las empresas italianas interesadas en América Latina, mientras que la relación con Italia abre oportunidades para acceder al mercado europeo.
El mandatario sostuvo que el objetivo es convertir esas oportunidades en inversiones, empleos y desarrollo para la población dominicana.
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