La vicepresidenta Raquel Peña y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, encabezaron este sábado la entrega de 1,900 metros lineales saneados de la cañada Guajimía, en Santo Domingo Oeste, una intervención que también incluyó la adecuación de espacios públicos y recreativos.

Los trabajos requirieron una inversión estimada de RD$ 466.7 millones y benefician directamente a más de 17,000 habitantes de los sectores Ciudad Agraria 1 y 2 y Bayona. También impactan comunidades como Iván García, Engombe, Manoguayabo y Las Caobas, según informó la CAASD.

Suberví explicó que la intervención busca reducir los problemas asociados a las aguas residuales, los malos olores y las inundaciones que durante años afectaron a las familias residentes en las proximidades de la cañada.

Los trabajos incluyeron el cierre de los tramos intervenidos mediante estructuras de hormigón armado tipo cajón, como parte del sistema de saneamiento pluvial y sanitario.

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La institución informó que también fueron acondicionadas calles, aceras y contenes, además de instalarse iluminación y habilitarse espacios deportivos, infantiles y recreativos.

El director de la CAASD destacó que la recuperación de esos espacios permite a los residentes disponer de áreas para la recreación y el encuentro comunitario.

CAASD alcanza 23.5 kilómetros de cañadas saneados

Con la entrega de Guajimía, la CAASD suma 23.5 kilómetros de cañadas saneados de los 63 kilómetros que tiene previsto intervenir en el Gran Santo Domingo, de acuerdo con las cifras ofrecidas por Suberví.

El funcionario anunció que próximamente será entregado el tramo Abanico-Loyola, de un kilómetro. También informó que para el primer trimestre de 2027 está prevista la conclusión de los trabajos en Las Caobas, junto con el espacio recreativo Caoba Park.

Suberví llamó a los residentes a evitar que los residuos sólidos sean arrojados a las cañadas, al advertir que la acumulación de basura puede obstruir el drenaje y afectar el funcionamiento de las obras.

Intervenciones en otros sectores

El director de la CAASD recordó que en los últimos meses fueron entregados los tramos El Indio, Flor de Lis y Buenos Aires, correspondientes al proyecto Guajimía, así como la primera fase de la cañada Los Girasoles.

Asimismo, indicó que están en marcha trabajos en las cañadas Boronota y Yaguasa, en Santo Domingo Norte; Santa Clara, en Capotillo, y la segunda fase de Los Girasoles, que comprende una extensión de 3.5 kilómetros.

Suberví señaló que estas intervenciones forman parte de los trabajos que desarrolla la institución junto con la modernización de sus equipos, la rehabilitación de acueductos y redes y la capacitación de su personal.

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