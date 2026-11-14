La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso medidas de coerción a Marvin Dariel Acosta, de 24 años, acusado de amenazar mediante redes sociales a Bartolomé Pujals, embajador dominicano ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La jueza Cecilia Toribio dispuso el pago de una garantía económica de RD$ 25,000 mediante contrato de fianza y presentación periódica durante seis meses ante el órgano investigador.

De acuerdo con el Ministerio Público, Acosta habría utilizado perfiles falsos en redes sociales para enviar amenazas al diplomático, entre ellas expresiones como: «¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!» y «¡Ya le llegó su hora!».

El imputado fue arrestado en su residencia, ubicada en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, mediante la ejecución de la orden judicial número 2026-AJ0083675.

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La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), junto con la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Según el expediente, el investigado manifestó que no conocía personalmente a Pujals.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a Acosta la violación del artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la suplantación de identidad, así como de los artículos 305 y 306 del Código Penal dominicano, sobre amenazas.

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