Los sistemas de drenaje de las cañadas saneadas por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) respondieron adecuadamente durante las recientes lluvias, informó el director general de la institución, Fellito Suberví, tras inspeccionar varios tramos en Santo Domingo Oeste.

Durante el recorrido, el funcionario supervisó las cañadas de El Abanico de Herrera, Bayona y Las Caobas, entre otras, para evaluar su comportamiento ante el aumento del caudal provocado por las precipitaciones. Según la CAASD, las obras se encuentran en etapa de prueba antes de su entrega formal.

Suberví indicó que, además de verificar el funcionamiento de los trabajos, la visita permitió conocer la valoración de los residentes sobre los cambios experimentados tras el saneamiento de las cañadas.

“Vinimos a ver y hablar con la gente para recibir su valoración de los cambios que han experimentado con el saneamiento de las cañadas, y la respuesta colectiva ha sido de alta satisfacción porque no hubo ni una inundación en las cañadas intervenidas”, expresó.

El director de la CAASD sostuvo que las intervenciones han contribuido a mejorar las condiciones de vida y la seguridad de los residentes de las comunidades beneficiadas.

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La institución también informó que otras cañadas que anteriormente causaban daños durante las lluvias intensas, como La 800, en Los Ríos, y las de Los Girasoles, se mantuvieron dentro de sus cauces tras los trabajos de saneamiento ejecutados.

Suberví explicó que las evaluaciones incluyen otras cañadas donde las obras continúan en ejecución, con el propósito de observar su comportamiento durante los períodos de lluvia.

Residentes valoran los trabajos

Matías Fajardo, presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Cuba, destacó el flujo del agua durante las precipitaciones y manifestó su expectativa de que la conclusión de los trabajos mejore aún más las condiciones de la comunidad.

“Y cuando terminen estos trabajos ahí es que vamos a estar todavía mucho mejor, y ojalá que la gente deje de tirar basura”, expresó.

Por su parte, Pablo Ramírez, residente próximo a la cañada La 800, afirmó que las obras han reducido la preocupación de los vecinos ante las lluvias.

“La diferencia es grande, antes estábamos mucho más preocupados que otros sectores, pero ya no estamos preocupados. Ahora podemos dormir tranquilos y sin miedo”, manifestó.

Al referirse al funcionamiento de las cañadas intervenidas en el Gran Santo Domingo, Suberví exhortó a la población a no arrojar basura en estos espacios ni en otros lugares públicos.

Advirtió que la acumulación de desechos sólidos puede obstruir el paso del agua, provocar inundaciones y afectar las obras de saneamiento.

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