El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, propuso consolidar a República Dominicana como un punto de conexión entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), a través de espacios de diálogo que vinculen gobiernos, empresarios y expertos.

La propuesta fue presentada durante el cóctel de bienvenida a las delegaciones del Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe, que se celebra este jueves y viernes en Cap Cana, con la participación del presidente Luis Abinader.

Bisonó planteó que el país puede servir de plataforma para acercar a las tres regiones y facilitar que las conversaciones sobre cooperación, conocimiento e inversión se traduzcan en iniciativas concretas.

“Queremos que la República Dominicana sea un corredor de diálogo entre América Latina, el Caribe y los Emiratos Árabes Unidos, donde el conocimiento encuentre a quienes toman decisiones y las ideas encuentren socios para hacerse realidad”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El canciller recordó que el acercamiento comenzó con la celebración del primer diálogo regional en República Dominicana, en 2025, y continuó en febrero de este año con la firma en Dubái de un acuerdo para dar continuidad a la iniciativa, en presencia del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y del presidente Abinader.

El encuentro de Cap Cana reúne a gobernantes, representantes de organismos internacionales, empresarios y especialistas para discutir temas relacionados con inversión, integración regional, turismo, innovación gubernamental, logística, conectividad, capital humano y futuro del trabajo.

La agenda contempla 35 sesiones, 15 reuniones y actividades de alto nivel, más de 70 ponentes, representantes de más de 30 países y más de 120 empresas e instituciones del sector privado.

Entre los participantes anunciados figuran el ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, jeque Shakhboot bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, y el de Guyana, Mark Phillips.

También están previstos Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Shaikha Al Nuwais, secretaria general de ONU Turismo; y Noemí Espinoza Madrid, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Bisonó tendrá a su cargo la apertura de la segunda jornada y participará en el panel «Nuevos puentes, nueva influencia: ¿Cuál es el futuro del Sur Global?», junto a representantes de Emiratos Árabes Unidos, Bahamas y Antigua y Barbuda.

El programa incluye, además, un diálogo entre Abinader y Mulino sobre tecnología, comercio e inversión, así como debates sobre inteligencia artificial, seguridad energética, conectividad aérea y la iniciativa META RD 2036.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más