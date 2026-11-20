Familiares de Gabriel Galván Peral solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizarlo, luego de que fuera reportado como desaparecido el pasado domingo 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el aviso difundido por sus allegados, Galván Peral fue visto por última vez en la urbanización Real, en el Distrito Nacional.

Gabriel José Galván Peral tiene 41 años y es abogado. Sus familiares no han logrado establecer contacto con él y mantienen activa la búsqueda para conocer su paradero.

Su vehículo Hyundai Sonata fue localizado en la autopista 30 de Mayo, frente al monumento a los Héroes del 30 de Mayo. En su interior estaban su cartera y su teléfono celular.

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Sus allegados mantienen el llamado a la población para que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique a los números habilitados para recibir datos.

Teléfonos de contacto:

829-923-8399

849-707-7666

849-589-4747

La familia solicita compartir la información para contribuir a su localización.

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