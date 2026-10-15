Bisonó plantea cinco ejes para reforzar cooperación entre EEUU y el Caribe

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, presentó cinco líneas de acción para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y los países del Caribe, con énfasis en la seguridad regional, las inversiones y la protección de infraestructuras estratégicas.

Ello, durante la sesión inaugural del Diálogo Estados Unidos-Caribe, celebrada este jueves en Washington.

La propuesta dominicana abarca proyectos de seguridad energética, alianzas productivas, cooperación en ciberseguridad y seguridad portuaria, preparación ante desastres y emergencias sanitarias, y acciones conjuntas contra el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y el tráfico ilícito de armas.

Seguridad y economía en la agenda regional

El encuentro, convocado por el Departamento de Estado estadounidense, reunió a representantes de gobiernos caribeños y autoridades de Estados Unidos para abordar asuntos de seguridad, energía, crecimiento económico e infraestructuras estratégicas.

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Bisonó planteó que la cooperación energética debe traducirse en proyectos regionales concretos, mientras que la diplomacia económica debe facilitar nuevas inversiones y asociaciones productivas.

También propuso reforzar la protección de instalaciones estratégicas mediante mecanismos de ciberseguridad, trazabilidad de cargas y seguridad portuaria.

En materia de gestión de riesgos, el canciller defendió una mayor capacidad conjunta para responder a desastres y emergencias sanitarias.

A estas prioridades sumó el combate al narcotráfico, el narcoterrorismo, las redes criminales transnacionales y el tráfico ilegal de armas.

En la reunión, el ministro estuvo acompañado por el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo.

Entre los funcionarios estadounidenses participantes figuraron el subsecretario de Estado Christopher Landau y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Reuniones con autoridades estadounidenses

La participación de Bisonó forma parte de una agenda oficial en Washington, prevista del 14 al 17 de octubre, que incluye un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Estos contactos buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación bilateral y regional. La agenda anunciada, no obstante, no detalla los posibles acuerdos que podrían resultar de las reuniones.

Canadá: comercio, inversión y vínculos empresariales

Reuniones en Ottawa

Tras su visita a Estados Unidos, Bisonó se trasladará a Canadá para desarrollar actividades en Ottawa y Toronto, centradas en las relaciones bilaterales, el comercio, la inversión y la cooperación económica.

En Ottawa tiene previstas reuniones con autoridades del Gobierno canadiense, incluida una bilateral y un almuerzo de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

También sostendrá encuentros en el Parlamento canadiense y reuniones relacionadas con oportunidades comerciales y de inversión.

Actividades en Toronto

En Toronto, el canciller participará en encuentros con representantes de los sectores empresarial y financiero, visitará instalaciones de Bombardier y encabezará la apertura de una oficina del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) en Canadá.

Asimismo, tiene previsto reunirse con el premier de Ontario y participar como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026, donde abordará las oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los vínculos económicos con la República Dominicana.

La agenda en ambos países abre espacios para discutir nuevas alianzas, pero sus resultados dependerán de que los contactos diplomáticos se traduzcan en acuerdos verificables, inversiones concretas y mecanismos de cooperación con objetivos y plazos definidos.

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