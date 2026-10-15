El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en la que abordaron la crisis de Haití, la situación de Cuba y otros desafíos políticos y económicos que enfrenta América Latina y el Caribe.

Al responder preguntas de periodistas tras el encuentro, Abinader explicó que en la reunión también participaron representantes de la Secretaría para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede y que la conversación incluyó asuntos de interés para República Dominicana y la comunidad internacional.

Entre los temas tratados figuraron las repercusiones de los conflictos internacionales sobre la economía mundial, particularmente las presiones sobre los precios de los hidrocarburos y su impacto en otros bienes y servicios.

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Santa Sede expresa preocupación por Haití

Abinader indicó que las autoridades del Vaticano manifestaron preocupación por la situación de Haití y plantearon interrogantes sobre las posibilidades de celebrar elecciones en ese país.

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Ante esas inquietudes, la delegación dominicana expuso su posición y sus recomendaciones sobre la realidad haitiana. Durante el diálogo también fue abordada la situación de Cuba, así como otros temas vinculados con la estabilidad de América Latina y el Caribe.

El mandatario destacó el conocimiento de Parolin sobre la realidad dominicana y los acontecimientos internacionales, y calificó de positiva la conversación sostenida.

El encuentro incluyó además asuntos relacionados con la Iglesia católica en República Dominicana, entre ellos el tema del nuevo arzobispo de Santo Domingo. También conversaron sobre los avances del país en la lucha contra el hambre.

Abinader entrega invitación al papa León XIV

Durante su visita al Vaticano, Abinader entregó al papa León XIV una invitación oficial para visitar República Dominicana en 2027.

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El mandatario explicó que la posibilidad de la visita había sido conversada previamente de manera informal y que la invitación fue formalizada durante su estancia en la Santa Sede.

Abinader también expresó su interés en que el cardenal Pietro Parolin pueda visitar próximamente República Dominicana, al destacar las relaciones del país con la Santa Sede y la Iglesia católica.

Durante su viaje, el jefe de Estado ha estado acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el embajador dominicano en Italia, Rafael Lantigua; el embajador ante la Santa Sede, Víctor Suárez, y otros funcionarios de la delegación dominicana.

La reunión forma parte de la agenda oficial que desarrolla Abinader en Roma, donde también participa en actividades relacionadas con el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO y sostiene encuentros con autoridades y representantes del sector empresarial italiano.

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