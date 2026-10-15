El sospechoso de un tiroteo ocurrido este jueves en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, murió, según informaron las autoridades policiales.

La Policía de Bend respondió a un reporte de un tirador activo en el centro educativo, ubicado en el sureste de la ciudad. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras los agentes atendían la emergencia.

"No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte. En este momento, tenemos múltiples víctimas", dijo Sheila Miller, portavoz del departamento de policía.

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Medios locales, citando a la Policía, informaron que al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital. Hasta el momento, la información disponible no permite precisar la identidad de las víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

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