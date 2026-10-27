El Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la Educación (Educa) anunciaron la celebración de la trigésima edición del Congreso Internacional de Educación APRENDO 2026, prevista para los días 20 y 21 de noviembre, con la participación de más de 5,000 docentes y miembros de equipos de gestión educativa.

El encuentro se desarrollará bajo el lema «Creando puentes para aprender» y abordará la relación entre las escuelas, las familias y las comunidades, así como los desafíos que plantean las nuevas tecnologías para la enseñanza.

Según los organizadores, la propuesta busca que los participantes traduzcan los contenidos del congreso en acciones concretas en los centros educativos. Entre los temas previstos figuran los aprendizajes fundamentales, la prevención del ciberacoso y el uso responsable de la tecnología.

La edición de este año también plantea la necesidad de integrar las herramientas tecnológicas sin descuidar competencias como la comprensión lectora, el pensamiento matemático y la capacidad de analizar críticamente la información.

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Durante el lanzamiento, realizado en la Torre Popular, la presidenta de EDUCA, Susana Martínez Nadal, señaló que uno de los retos del sistema educativo consiste en preparar a los estudiantes para un entorno de transformación tecnológica sin relegar los conocimientos básicos.

Martínez Nadal sostuvo que el aprovechamiento de la inteligencia artificial y otras tecnologías requiere fortalecer las capacidades que permiten a los estudiantes comprender y evaluar la información.

Por su parte, Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Banco Popular, afirmó que la incorporación de tecnología a las aulas debe acompañarse de una formación que permita a los estudiantes desarrollar criterio y tomar decisiones responsables.

El Banco Popular respalda el congreso desde su primera edición, según informaron ambas organizaciones.

Conferencistas internacionales

La agenda de APRENDO 2026 incluye la participación de la especialista argentina Florencia Ripani, doctora en Tecnologías Creativas y rectora organizadora de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el sociólogo uruguayo Renato Opertti, presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y el educador dominicano Washington Nino-Collado, especializado en alianzas entre familias y escuelas y liderazgo comunitario.

Los organizadores prevén que los participantes trabajen en propuestas relacionadas con la colaboración entre las familias y los centros educativos, la convivencia digital y el fortalecimiento de los aprendizajes.

La trigésima edición del congreso se celebrará en un contexto en el que la formación docente y la integración de nuevas tecnologías figuran entre los temas de discusión educativa. No obstante, el anuncio no detalla cómo se medirán los resultados de las actividades propuestas ni qué mecanismos se utilizarán para dar seguimiento a su aplicación en las escuelas.

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