La Policía Nacional informó que Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), señalado como presunto responsable de causar la muerte por heridas de bala a su compañera sentimental, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, se encuentra bajo custodia de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El hecho ocurrió la madrugada del lunes en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde también resultó herida Marilenmy Cuello, de 45 años.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Vallejo Méndez fue localizado la tarde de ayer en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, donde recibió atenciones médicas y posteriormente quedó bajo control de los investigadores.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Las autoridades informaron que en las próximas horas el detenido será sometido a la justicia a través del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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