Autoridades de Santiago encabezaron este martes un acto conmemorativo por el 66 aniversario del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes y de su acompañante, Rufino de la Cruz Disla.

La ceremonia se realizó en la comunidad La Cumbre-Palo Quemado, del municipio de Tamboril, provincia Santiago, donde fueron asesinadas las hermanas y se levantó un monumento en su honor.

Las hermanas Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de visitar a sus esposos, presos en la cárcel de Puerto Plata, y viajaban hacia su residencia en Ojo de Agua, Salcedo. El crimen fue ejecutado por agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), organismo represivo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

En memoria de las hermanas Mirabal, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Durante el acto se rindió homenaje a Patria, Minerva y María Teresa, consideradas referentes de la lucha por la libertad y la democracia, mediante la lectura de sus semblanzas. También se presentó una reseña biográfica de Rufino de la Cruz Disla.

La vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, destacó el significado histórico y patriótico de las hermanas Mirabal y afirmó que su ejemplo de valentía, dignidad y compromiso con la libertad constituye un referente para la sociedad dominicana.

Moreno sostuvo que las autoridades y las instituciones tienen la responsabilidad de preservar su legado, mantener viva la memoria de su lucha y promover entre las nuevas generaciones el conocimiento de los acontecimientos que marcaron la historia democrática del país.

De su lado, la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales del Ministerio de Interior y Policía, Ángela Jáquez, exhortó a mantener vigente la memoria histórica y a difundir con rigor y precisión los acontecimientos relacionados con el asesinato de las hermanas Mirabal. También planteó la necesidad de corregir imprecisiones que, según indicó, aparecen en algunos textos sobre el hecho.

El alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén, expresó su respaldo a la iniciativa y reiteró el compromiso del gobierno municipal con las acciones de prevención de la violencia y la protección del monumento.

Germosén consideró oportuno impulsar un proyecto de acondicionamiento del lugar que incluya la instalación de luminarias, la construcción de estacionamientos y un mirador panorámico para facilitar la visita de quienes acuden al sitio.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más