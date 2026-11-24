El detenido fue localizado durante un allanamiento ejecutado mediante orden judicial en el sector Los Frailes, Santo Domingo Este, según informó la DNCD este martes.
Durante la intervención, las autoridades decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cinco cargadores, decenas de cápsulas y documentos que, de acuerdo con el organismo, forman parte de las evidencias de la investigación.
El cargamento investigado pesó 243.40 kilogramos y fue encontrado en la parte trasera de una camioneta durante una operación conjunta realizada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en Pedro Brand.
Otros detenidos en la investigación
La captura de Santana Cuevas se suma a los arrestos realizados durante una serie de 13 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Romana, como parte de las diligencias para identificar a los integrantes de la estructura investigada.
En esas intervenciones fueron detenidos dos miembros del Ejército: el segundo teniente Cristian Rafael Lizardo, alias «El Teniente», y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, conocido como «Atin». También fueron arrestadas otras tres personas para fines de investigación.
En los operativos participaron más de 200 agentes y 15 fiscales, de acuerdo con la información suministrada por la DNCD.
Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la función que habría desempeñado Santana Cuevas en el traslado o custodia de la droga, ni precisaron cuáles de las evidencias recabadas durante el allanamiento lo vinculan directamente con el cargamento.
La investigación continúa bajo la coordinación de la DNCD y el Ministerio Público.
Observación editorial: el comunicado afirma que Santana Cuevas está vinculado al decomiso, pero no explica cuál sería su participación específica. Por eso, el texto evita presentarlo como propietario de la droga, responsable del transporte o integrante probado de la estructura. También sería conveniente confirmar si ya se le solicitó medida de coerción y cuáles delitos le atribuye formalmente el Ministerio Público.
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