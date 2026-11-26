La Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) acumula un déficit histórico de RD$ 1,631.3 millones hasta octubre de 2026 y dispone de un plazo hasta diciembre para regularizar su situación financiera, según informó su director, Luis René Canaán Rojas.

El funcionario explicó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) estableció ese período para que la entidad corrija el desequilibrio. Aunque aseguró que durante su gestión se han fortalecido las reservas técnicas, reconoció que todavía podría ser necesario un rescate económico para cubrir el déficit acumulado.

Canaán Rojas indicó que cuando asumió la dirección de ARS SEMMA, hace un año y tres meses, encontró una situación financiera que representaba un desafío para la sostenibilidad de la institución.

Según sus declaraciones, los recursos de la reserva técnica aumentaron de RD$ 395 millones a RD$650 millones mediante medidas de ahorro e inversiones en certificados financieros. Sin embargo, ese incremento no ha sido suficiente para resolver el déficit histórico.

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El director sostuvo que la institución ha mantenido sus operaciones con los recursos disponibles y ha procurado cumplir sus compromisos con los afiliados y los prestadores de servicios de salud.

Pagos a prestadores y gastos de salud

En cuanto a las obligaciones con los proveedores de servicios médicos, Canaán Rojas afirmó que cerca del 80 % de los pagos se realiza actualmente en menos de 60 días.

El funcionario contrastó ese plazo con períodos anteriores, cuando, según explicó, los médicos podían esperar hasta cinco meses para recibir los pagos de la aseguradora. Atribuyó la reducción de las demoras a una reorganización de los procedimientos administrativos y a la priorización de los prestadores con menor capacidad financiera.

También informó que ARS SEMMA ha destinado alrededor de RD$5,700 millones a gastos de salud durante 2026 y que el 91 % de su presupuesto está comprometido con el pago a los prestadores.

Aumenta la cantidad de afiliados

En relación con la cobertura, el director informó que la cantidad de afiliados pasó de 191,882 a 203,180, para un aumento de 11,298 personas.

Canaán Rojas atribuyó ese crecimiento a 104 jornadas de afiliación que, según dijo, permitieron revertir la reducción de miembros que experimentaba la institución.

El presupuesto aprobado para ARS SEMMA en 2027 asciende a RD$8,133 millones.

La situación financiera de la aseguradora plantea el desafío de corregir el déficit mientras mantiene la atención de sus afiliados y los pagos a los prestadores de servicios de salud. El plazo señalado por la Sisalril vence en diciembre, pero las declaraciones del director no precisan cuál será el mecanismo definitivo para cubrir el monto acumulado.

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