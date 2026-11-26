El uso de inteligencia artificial en las entidades financieras también puede facilitar las acciones de los ciberdelincuentes que buscan acceder a información confidencial de bancos y sus clientes, advirtió Carlos J. Rijo Montás, presidente del Consejo de Directores del Club de Gestión de Riesgos de República Dominicana (CGR).

Rijo Montás explicó que uno de los principales riesgos asociados a estas herramientas es la posible exposición de los datos que las instituciones comparten con los modelos de inteligencia artificial.

El ejecutivo indicó que las capacidades de estas tecnologías no solo permiten a las entidades financieras identificar mejor a sus clientes y gestionar los riesgos, sino que también pueden ser aprovechadas por atacantes para comprometer información importante de una institución financiera.

Según advirtió, un incidente de esta naturaleza podría perjudicar tanto a los bancos como a sus usuarios y clientes, al poner en riesgo datos financieros que deben mantenerse protegidos.

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Sostuvo, también, que estos riesgos no deben provocar que las entidades financieras paralicen la incorporación de nuevas tecnologías. En cambio, consideró que deben mantenerse actualizadas y gestionar las amenazas conforme evolucionan las herramientas.

En cuanto a los cambios experimentados por la inteligencia artificial generativa desde 2022, cuando comenzó a popularizarse ChatGPT, señaló que los modelos y sus capacidades han evolucionado considerablemente en pocos años, por lo que las instituciones deben adaptarse continuamente.

Asimismo, mencionó las expectativas sobre el desarrollo de la computación cuántica y los nuevos riesgos que podría generar. Rijo Montás afirmó que la evolución tecnológica ocurre constantemente y que el desafío para las entidades consiste en mantenerse a la vanguardia y gestionar los riesgos que surjan con estos avances.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más