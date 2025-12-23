Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), coordinados por el Ministerio Público, dando seguimiento al decomiso de 45 paquetes de cocaína, confiscados en dos operativos de interdicción, arrestaron a tres hombres, vinculados a una red de narcotráfico que operaba en el aeropuerto Internacional de Las Américas.

Mediante un comunicado, la DNCD indicó que, entre los detenidos, con órdenes judiciales, figuran los agentes Joel Emilio Barrera Mosquea y Wirkis Anibal Brito Jerez, ambos adscritos al Cesac, así como Carlos Alberto Basden Santiago, perteneciente a la DNCD.

Añadió que la investigación se desprende de dos decomisos en el AILA, el primero de 17 paquetes y el segundo de 28, durante los días 18 y 22 del presente mes de diciembre, operativos realizados por separado donde fueron arrestados tres ciudadanos alemanes.

Según el proceso investigativo, los agentes se valían de sus puestos en la terminal, para facilitar la entrada de mulas cargadas de drogas, para llevarlas a Alemania en maletas y mochilas.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los detenidos están siendo entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

