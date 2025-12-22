Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), decomisaron 28 paquetes de presunta cocaína durante labores de interdicción en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), ubicado en Boca Chica.

La incautación se produjo en el marco del reforzamiento de los operativos de inspección, cuando equipos apoyados por unidades caninas intervinieron una mochila y una funda plástica halladas próximo a baños de la terminal aérea.

Como parte del seguimiento al caso, las autoridades identificaron y arrestaron a dos ciudadanos alemanes, presuntamente vinculados a una red de narcotráfico internacional, de acuerdo con informes de inteligencia.

Los extranjeros Kevin Maure y Jeremy Schmidt fueron detenidos mediante orden judicial cuando intentaban salir del país con destino a Alemania, a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

El Ministerio Público y la DNCD, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y la Dirección General de Aduanas (DGA) profundizan las investigaciones sobre una estructura dedicada al reclutamiento de dominicanos y extranjeros, utilizados como mulas del narcotráfico para transportar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Posible vinculación

Las autoridades vinculan el caso con la reciente detención de otro ciudadano alemán, a quien se le confiscaron 17 paquetes de cocaína la semana pasada en el AILA, cuando intentaba viajar a Frankfurt.

La DNCD y el Ministerio Público mantienen el reforzamiento de las labores de interdicción en aeropuertos, puertos, fronteras y otros puntos del país, logrando frustrar varias operaciones del narcotráfico internacional durante el mes de diciembre.

Los 28 paquetes de la presunta sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.