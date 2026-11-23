El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue detenido la mañana de este lunes en Salinas, Puerto Rico, luego de que agentes policiales lo intervinieran mientras conducía por la carretera PR-52, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con información difundida por la Policía y recogida por medios puertorriqueños, el artista, cuyo nombre es Cruz Manuel Hernández, fue intervenido en el kilómetro 61.5 de esa vía, en jurisdicción de Salinas.

La intervención se produjo después de que los agentes observaran una maniobra irregular al cambiar de carril. Posteriormente, le realizaron una prueba de aliento que arrojó una concentración de alcohol de 0.15 %, por encima del límite legal de 0.08 % establecido en Puerto Rico para conductores mayores de 21 años.

El cantante se negó a repetir la prueba de alcohol en el cuartel policial y fue trasladado a un centro hospitalario para realizarle el análisis correspondiente. Otros reportes indican que el artista solicitó una prueba de sangre.

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El caso permanece bajo investigación

La intervención fue realizada por agentes de la División de Autopistas de Salinas, quienes trasladaron al intérprete a las dependencias policiales para continuar con el procedimiento.

Hasta el momento de los reportes publicados este lunes, las autoridades no habían informado sobre la presentación de cargos criminales contra el cantante ni divulgado los resultados de la prueba de sangre.

El caso permanece bajo investigación policial.

Antecedentes del cantante relacionados con el alcohol

El arresto vuelve a colocar bajo atención pública los problemas relacionados con el consumo de alcohol que el propio artista ha reconocido en ocasiones anteriores.

En julio de 2020, su entonces representante, Luisín Martí, informó que el cantante había sufrido una recaída en su problema de alcoholismo y que recibía atención de especialistas en Puerto Rico.

En esa ocasión, el artista comunicó posteriormente a sus seguidores que había iniciado un proceso de desintoxicación.

Años antes, en febrero de 2020, la Policía de Puerto Rico también lo había asistido después de encontrarlo en condiciones de salud deterioradas dentro de un vehículo en San Juan, según informó Acento en una publicación de ese período.

Manny Manuel, conocido como «El Rey de Corazones», es una de las figuras del merengue puertorriqueño y ha popularizado canciones como «Rey de corazones», «Si una vez» y «Como duele».

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