Apresan a siete agentes penitenciarios por fuga del condenado ahora prófugo 'El Buda'

La Policía Nacional detuvo a siete agentes de vigilancia penitenciaria que supuestamente planificaron y actuaron en la fuga desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Isleta, en Moca, del preso Beilin Antonio de Peña, conocido como "El Buda", imputado por dos delitos graves de homicidio.

La directora de La Isleta, Besarda Ramos, entregó al Ministerio Público de la provincia Espaillat a los siete agentes penitenciarios, acusados por el Ministerio Público de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia, así como violación a los artículos 265, 266, 237 y 238 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y del Estado dominicano.

El ahora prófugo Antonio de Peña cumplía la condena por matar a Raymond Emilio Castillo (denominada 'Raymond') y herir de bala a la joven Shakira Naomi Lorenzo, el 21 de julio de este año. El interno se fugó de la prisión la madrugada del 21 de noviembre de este año.

Según el Ministerio Público, un entrevistado confirmó que había rentado una yipeta Hyundai Santa Fe, color rojo, placa G766870, al agente penitenciario Ogando Cuevas (detenido), quien ejercía como supervisor de la prisión de La Isleta.

El vehículo fue devuelto en horas de la madrugada del día siguiente a la renta, coincidiendo con la fecha de la fuga, indicó la Fiscalía.

Al ver la noticia de la fuga, el propietario del vehículo reconoció al prófugo como la persona que acompañaba al agente penitenciario durante la renta del vehículo.

Tanto el detenido como el vehículo quedaron bajo control del Ministerio Público.

Además, equipos de investigación de Espaillat y Barahona ejecutaron una orden de allanamiento en la que se ocupó una computadora portátil y una tableta, cinco celulares de distintas marcas, 47,000 pesos en efectivo y tres dólares, dos sellos oficiales de seguridad penitenciaria, dos tarjetas de débito, dos cédulas de identidad, dos placas y dos matrículas de vehículos, además de ocho "vouchers" de retiro de dinero, una motocicleta Super Gato CG250 y una pasola Honda Lead 110.

También, se realizó otra intervención en la residencia de un ciudadano ubicada en la carretera principal de Llena, en Moca.