El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) suscribieron un acuerdo que permitirá instalar seis salas digitales en igual número de centros penitenciarios, para ampliar así el acceso de los privados de libertad a programas de capacitación técnica y profesional.

El acuerdo estipula que el Indotel se compromete a instalar las salas digitales en Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres (Santiago), Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta (Moca), Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito (La Vega), Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana.

El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del consejo directivo de Indotel, y Roberto Santana Sánchez, director de Onaprep, informó en una nota la primera de esas instituciones.