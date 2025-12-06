El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) suscribieron un acuerdo que permitirá instalar seis salas digitales en igual número de centros penitenciarios, para ampliar así el acceso de los privados de libertad a programas de capacitación técnica y profesional.
El acuerdo estipula que el Indotel se compromete a instalar las salas digitales en Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres (Santiago), Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta (Moca), Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito (La Vega), Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y el Centro de Corrección y Rehabilitación La Romana.
El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del consejo directivo de Indotel, y Roberto Santana Sánchez, director de Onaprep, informó en una nota la primera de esas instituciones.
Gómez Mazara explicó que el proyecto incorpora además de dimensión tecnológica, un componente humano y recreativo recomendado por Onaprep, con el propósito de ofrecer a los privados de libertad, siempre bajo el estricto control y vigilancia, espacios que refuercen su salud mental y fortalezcan su bienestar integral.
En ese sentido, informó que el Indotel y la Onaprep han establecido vínculos con reconocidas figuras del ámbito del deporte nacional para promover iniciativas que fomenten la disciplina, la salud física y mental y convivencia armoniosa dentro de los recintos penitenciarios.
Mientras que Santana Sánchez resaltó que la instalación de las salas impulsará la modernización del sistema penitenciario. Recordó que la tecnología sirve como una herramienta valiosa en los procesos de capacitación de las personas y como una ventana de acceso a distintas universidades y centros de formación técnica y profesional.
"Antes de esta firma ya habíamos instalado la primera sala digital, porque entendemos que la transformación penitenciaria comienza cumpliendo, no prometiendo. Este acuerdo simplemente sella el trabajo responsable que hemos venido realizando", aseguró Santana Sánchez.
