El presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, el ex diputado Rafael Méndez, defendió las giras recreativas y culturales a lugares históricos y de interés en Santo Domingo y otras demarcaciones, tal como lo viene haciendo la entidad desde hace más de 25 años, con lo que reafirmó que en todo ese tiempo “no hemos tenido que lamentar ni siquiera que se haya extraviado un participante”.

Méndez rechazó lo que considera una generalización improcedente por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), gremio que advirtió que las excursiones escolares son actividades “no reguladas y de alto riesgo”, lo que se evidencia en la muerte de la estudiante Sthephora Joseph.

Esta posición de la ADP desconoce, por ejemplo, la realidad de provincias como Bahoruco, donde miles de estudiantes y docentes no habrían tenido oportunidad de conocer la Zona Colonial, el Metro, el Teleférico, la Plaza de la Cultura, la Feria Internacional del Libro y otros espacios formativos que amplían su horizonte educativo, reaccionó Méndez.

El ex legislador afirmó que las excursiones promovidas por la Fundación Padrino se realizan con autorizaciones previas de la autoridad educativa local y nacional y de los padres, debido a que se hacen listas de verificación, supervisiones permanentes a cargo de adultos y se ejecutan controles estrictos de seguridad, todo lo que "garantiza que cada salida sea un complemento pedagógico y una vivencia segura para todos los participantes".

Sostuvo que, antes de descalificar de manera global este tipo de actividades, la ADP debió distinguir entre iniciativas improvisadas y proyectos con tradición organizativa comprobada, "porque una política pública responsable debe establecer protocolos sin penalizar experiencias que han demostrado seriedad, disciplina y aporte formativo durante décadas".

“Lamento profundamente el fallecimiento de la estudiante Sthephora Joseph y expresamos nuestra solidaridad con la familia. Es entendible que toda tragedia obliga a revisar procedimientos, pero no a desmontar prácticas que, bien organizadas, contribuyen al desarrollo cultural y ciudadano de la juventud”, sostuvo.

Agregó que la Fundación Padrino continuará realizando sus actividades recreativas y educativas con el mismo rigor que por más de un cuarto de siglo ha permitido que miles de estudiantes vivan experiencias de aprendizaje fuera del aula, con lo que reafirmó que "el acceso a la cultura, a la historia y al patrimonio nacional no puede convertirse en un privilegio exclusivo de quienes residen en la capital".

