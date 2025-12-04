La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de su Consultoría Jurídica, advirtió a los docentes que las excursiones escolares son actividades no reguladas, de alto riesgo y sin respaldo legal, por lo cual hizo un llamado a los centros educativos a detener de inmediato este tipo de eventos extracurriculares.

“Uso y costumbre no es legalidad. Las escuelas y los docentes no deben asumir actividades que no tienen un marco jurídico ni un sistema de control adecuado”, sostuvo el consultor jurídico de la ADP, John Bello, durante su participación en La Voz Docente Media.

El jurista hizo esta advertencia a propósito del impacto nacional ocasionado por la muerte de la estudiante y menor de edad Sthephora Joseph durante una excursión en Santiago. El trágico fallecimiento de la estudiante ha generado un amplio debate nacional sobre la seguridad en las excursiones escolares.

Durante su intervención en el programa Orientación Jurídico Docente, Bello explicó que la Ley General de Educación 66-97 no contempla excursiones, viajes ni salidas escolares, y que estas tampoco figuran en el calendario oficial escolar del Ministerio de Educación (MINERD).

Entre las medidas que el abogado citó que deben adoptarse en los centros educativos públicos y privados están no organizar excursiones fuera del recinto escolar hasta que el Minerd establezca protocolos oficiales.

“Si la comunidad insiste en realizar una salida, cada estudiante debe ir acompañado por su padre, madre o tutor, así como el centro educativo debe exigir autorización formal por escrito del distrito y la regional educativa”, expresó el jurista.

Dijo que es necesario que los padres de los estudiantes menores de edad firmen un descargo de responsabilidad, incluso cuando la actividad no involucre agua. “Prohibido visitar zonas con piscinas, playas, ríos o espacios acuáticos y si se utilizan autobuses, exigir certificación mecánica, frenos y neumáticos en buen estado”, precisó.

Agregó que si un grupo tiene diez estudiantes y solo cinco padres pueden asistir, solo esos cinco niños deben participar.

Por otra parte, Bello advirtió que, sin un sistema de supervisión adecuado: policía escolar, transporte oficial y protocolos claros, los centros educativos quedan completamente expuestos.

“El Ministerio de Educación no va a asumir responsabilidades por incidentes fuera del plantel. Luego, cuando pase algo, se lavan las manos, y quien termina sentado en un tribunal es el docente o el director de la escuela en cuestión”, afirmó.

“El caso del trágico fallecimiento de Sthephora Joseph es un tema doloroso, pero necesario de corregir en nuestra sociedad para evitar que puedan suceder casos de pérdida de vidas”, añadió.

El jurista exhortó a los docentes y directores a reevaluar actividades tradicionales como desfiles, caminatas y salidas recreativas. “Son actividades bonitas, pero peligrosas y no reguladas. Si algo sale mal, nadie mira la parte positiva, solo el daño”, expresó.

Finalmente, Bello instó al MINERD a establecer un marco legal claro, con reglas, personal de seguridad y transporte oficial que permitan retomar las excursiones sin poner en riesgo la vida de los estudiantes.

