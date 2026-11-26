Un hombre que se dedica a la animación de actividades infantiles como payaso fue arrestado por segunda vez en menos de un año, señalado por el Ministerio Público como presunto responsable de agresiones sexuales contra seis niñas en el Distrito Nacional.

El imputado fue identificado como José Ángel Pérez, contra quien el órgano acusador solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.

La audiencia para conocer la solicitud estaba pautada para este jueves; sin embargo, fue aplazada para el próximo miércoles 2 de diciembre.

La postergación fue dispuesta para permitir que profesionales de la psicología realicen las entrevistas a las menores de edad mediante el sistema de cámara Gesell, un espacio especializado que permite obtener testimonios de niños, niñas y adolescentes en condiciones adecuadas para este tipo de investigaciones.

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De acuerdo con las informaciones preliminares, las presuntas víctimas tienen edades comprendidas entre los 9 y 14 años.

Había sido detenido en marzo

Esta no sería la primera vez que Pérez enfrenta señalamientos de esta naturaleza. En marzo de este año fue arrestado por una imputación similar.

En aquella oportunidad, su defensa informó que el juez dispuso su libertad pura y simple, sin imponerle medidas de coerción, tras considerar que la detención había sido ilegal y que se había excedido el plazo constitucional de 48 horas para presentarlo ante un tribunal.

No obstante, esa decisión no implicaba el cierre de la investigación ni la extinción de la acción penal, por lo que las autoridades podían continuar las diligencias correspondientes.

Familiar asegura que tiene más de 40 años en la animación infantil

Durante el sometimiento realizado a principios de año, un pariente de José Ángel Pérez defendió su trayectoria y aseguró que lleva más de cuatro décadas trabajando en actividades de entretenimiento infantil.

Según explicó, el hombre ha sido organizador de eventos carnavalescos en el sector Cristo Rey y ha trabajado durante más de 40 años con niños y adolescentes como payaso.

El familiar lo describió como una persona seria y manifestó su respaldo al imputado.

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