Antonio Espaillat: trayectoria empresarial bajo escrutinio tras tragedia de Jet Set

Antonio Espaillat, empresario destacado en la industria del entretenimiento y los medios en República Dominicana, enfrenta actualmente un intenso escrutinio público tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó más de 230 víctimas fatales. Este artículo repasa su carrera, el papel de su familia en el negocio nocturno y las críticas surgidas tras el accidente.

De herencia familiar a formación empresarial

Antonio Espaillat nació el 11 de noviembre de 1965 en Nueva York, en el seno de una familia de empresarios dominicanos. Es hijo de Eliseo Antonio Espaillat Almonte, originario de Santiago, y Ana Grecia López Polanco, nativa de Santo Domingo.

Su madre fue una figura clave en la vida nocturna de la capital, administrando la discoteca Jet Set, uno de los centros de entretenimiento más emblemáticos del país. Espaillat estudió Administración de Empresas en la Universidad APEC, formación que sentó las bases de su carrera.

En 1988, contrajo matrimonio con Montserrat Namnum Puigbó, con quien tiene dos hijos: Ricardo Antonio y Sofía. Su hermana, Maribel Espaillat, también ha estado vinculada a los negocios familiares.

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Expansión empresarial: medios, radio y gastronomía

Tras asumir la administración del Jet Set, Espaillat consolidó su perfil empresarial y diversificó sus inversiones. Se convirtió en el principal accionista de RCC Media (Radio Cadena Comercial), conglomerado que agrupa más de 50 estaciones de radio y varios canales de televisión.

Entre sus medios destacan emisoras como Zol 106.5 FM, 91 FM, 98.3 FM y 105.7 FM, además de franquicias internacionales como Los 40 y Radio Disney en el país.

En 2018, amplió su presencia en medios al adquirir la administración de Telefuturo, Canal 23 y la Cadena Hispanoamericana de Radio. También es propietario del restaurante Jalao, ubicado en la Ciudad Colonial, reconocido en el ámbito gastronómico local.

Reconocimientos y presencia institucional

La trayectoria de Espaillat ha sido reconocida por el Congreso Hispanoamericano de Prensa en 2021, destacando los aportes de RCC Media y del programa “Sol de la Mañana” a la comunicación nacional.

En febrero de 2022, fue designado asesor honorífico del Consejo Nacional de Drogas (CND), sumando un rol institucional a su perfil empresarial.

Tragedia de Jet Set: el punto de quiebre

El año 2025 marcó un antes y un después en la imagen pública de Antonio Espaillat. El desplome del techo de la discoteca Jet Set provocó la muerte de 236 personas, generando una investigación por parte del Ministerio Público.

Espaillat, quien se encontraba fuera del país al momento del accidente, se presentó voluntariamente ante la Procuraduría General de la República, junto a su abogado y su hermana Maribel Espaillat, ambos detenidos bajo la acusación de homicidio involuntario.

Discoteca Jet Set tras colapso del techo.

En un comunicado, la empresa Inversiones E Y L, S. R. L., propietaria del establecimiento, expresó su disposición de colaborar con la justicia y asistir a las víctimas. En declaraciones públicas, el empresario afirmó: “La primera persona que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo”.

Cuestionamientos y presión pública

Las críticas hacia la gestión del establecimiento se han intensificado, especialmente en torno a los controles de seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.

La participación histórica de Ana Grecia López y Maribel Espaillat en la administración del local también ha sido objeto de atención mediática, en medio de un debate sobre la responsabilidad empresarial en espacios de entretenimiento masivo.

El caso Jet Set ha colocado en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles de seguridad en la vida nocturna dominicana y establecer mayores garantías para el público.

El proceso judicial en curso determinará el grado de responsabilidad de Antonio Espaillat y su entorno, mientras la sociedad demanda respuestas, justicia y medidas que eviten tragedias similares.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más