La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) condenó la represión policial contra cientos de profesionales del sector que marchaban de manera pacífica hacia el Palacio Nacional para exigir pensiones dignas, aumento salarial, reposición de técnicos cancelados y el nombramiento de nuevos profesionales.

El presidente de la ANPA, el agrónomo Víctor Hugo Hernández (Tito Hernández), responsabilizó a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por los hechos ocurridos durante la manifestación, al señalar que la actividad había sido previamente notificada a las autoridades y que se desarrollaba de manera pacífica.

Personas afectadas

Según la entidad, la intervención policial dejó varios dirigentes afectados que requirieron asistencia médica, entre ellos el propio Hernández, así como Rolando Tatus y José Abad, quienes fueron atendidos en la Clínica UCE y en el Hospital General Plaza de la Salud.

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Hernández calificó la actuación de los agentes como una agresión injustificable contra profesionales que ejercían su derecho constitucional a manifestarse y reclamar soluciones a problemáticas que, según dijo, afectan a miles de servidores del sector agropecuario.

El dirigente gremial reiteró que la organización continuará su lucha por mejores condiciones para los profesionales agropecuarios y por el fortalecimiento del sector.

“La represión no detendrá una causa justa. Los profesionales agropecuarios seguiremos luchando hasta obtener respuestas concretas a nuestras legítimas demandas”, expresó Hernández.

La ANPA insistió en que mantendrá sus reclamos por pensiones dignas, mejoras salariales, la reposición de los técnicos desvinculados y la contratación de nuevos profesionales para fortalecer las instituciones vinculadas al sector agropecuario nacional.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más