La marcha convocada este miércoles por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) hacia el Palacio Nacional terminó en momentos de tensión luego de que agentes de la Policía Nacional impidieran el avance de los manifestantes, quienes denunciaron el uso de bombas lacrimógenas para dispersar la movilización.

Los integrantes del gremio partieron desde el Parque Independencia con destino a la sede del Poder Ejecutivo para reclamar el cumplimiento de una serie de compromisos que, según afirman, fueron asumidos por el Gobierno hace varios meses. Durante el recorrido portaban banderas dominicanas, pancartas y silbatos, mientras coreaban consignas en demanda de mejores condiciones laborales.

Entre sus principales reclamos figuran un aumento salarial para los profesionales agropecuarios, el nombramiento de unos 300 técnicos desvinculados de distintas instituciones del sector desde 2020 y la aprobación de pensiones para 1,417 servidores que superan los 60 años de edad y acumulan más de tres décadas de servicio en el Estado.

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José Abad, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA, aseguró que el gremio agotó las vías de diálogo con las autoridades sin obtener respuestas concretas. Recordó que una comisión de la organización sostuvo una reunión con el presidente Luis Abinader hace alrededor de once semanas, encuentro en el que, según dijo, se prometió una respuesta en un plazo de tres semanas.

Los dirigentes agropecuarios calificaron la movilización como pacífica y lamentaron que no se les permitiera llegar hasta el Palacio Nacional para entregar sus demandas. Además, denunciaron que agentes policiales utilizaron gases lacrimógenos para impedir el avance de los manifestantes, una actuación que, a su juicio, contradice el derecho ciudadano a la protesta.

La protesta pone nuevamente sobre la mesa las tensiones entre distintos sectores profesionales y el Gobierno en torno al cumplimiento de acuerdos laborales y reivindicaciones pendientes, en momentos en que diversos gremios han intensificado sus reclamos por mejoras salariales y beneficios para sus afiliados.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más