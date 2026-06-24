Con banderas nacionales, pancartas, gorras para protegerse del intenso sol y silbatos, miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) marcharon este miércoles desde el Parque Independencia hacia el Palacio Nacional para exigir al presidente Luis Abinader el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos con el gremio.

Durante la movilización, los manifestantes coreaban la consigna: "¡La ANPA unida jamás será vencida!", mientras avanzaban de manera pacífica hacia la sede del Poder Ejecutivo.

Reclaman aumento salarial y pensiones

El ingeniero José Abad, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA, afirmó que los profesionales agropecuarios esperan que el mandatario cumpla los compromisos asumidos con el sector, tal como, según dijo, ha ocurrido con otros gremios del país.

Abad recordó que hace unas once semanas una representación de la ANPA sostuvo una reunión con el presidente Abinader, quien habría manifestado su disposición de atender las demandas planteadas en un plazo de tres semanas.

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Entre las principales reivindicaciones, el gremio exige un aumento salarial para los profesionales agropecuarios, el nombramiento de 300 técnicos desvinculados desde el año 2020 y pensiones dignas para 1,417 profesionales del sector que superan los 60 años de edad y acumulan más de 30 años de servicio en el Estado.

Advierten que permanecerán frente al Palacio

El dirigente gremial aseguró que los agropecuarios han agotado todas las vías de diálogo y reclamación solicitadas por el Gobierno, sin obtener respuestas concretas.

Asimismo, indicó que la marcha tiene carácter pacífico y que los manifestantes esperan ser recibidos por las autoridades en el Palacio Nacional. Advirtió que, de no recibir una respuesta, contemplan permanecer durante el día en las inmediaciones de la sede del Gobierno en señal de vigilia.

Abad sostuvo que los profesionales agropecuarios desempeñan un papel fundamental en la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria del país, por lo que consideró que sus demandas merecen ser atendidas por las autoridades.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más