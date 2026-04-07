El otorgamiento a Aníbal de Castro del Premio Nacional de Periodismo ha impactado en los medios y el público, por justo, oportuno y merecido.

El Premio Nacional de Periodismo, creado mediante el Decreto núm. 74-94 el 28 de marzo de 1994, incluye un pergamino de reconocimiento y un incentivo económico de RD$1,000,000.00 y el otorgado anualmente por el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas, en base a la recomendación de un jurado interinstitucional que incluye la Escuela de Comunicación de la UASD, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras y dos periodistas independientes nominados por CDP a partir de un listado 10.

El ceremonial de entrega se realiza en el Palacio de las Cariátides por parte del presidente de la República, Luis Abinader Corona, del ministro de Educación, Luis Miguel DeCamps, y el presidente del CDP, profesor Luis Pérez Novas, ante un amplio público invitado.

El Premio Nacional de Periodismo 2025, al veterano Manuel Quiroz, no ha sido entregado oficialmente aún, por lo que se presume que se procederá a una entrega doble, por vez primera.

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El presidente del CDP, el profesor Luis Pérez Novas, se mostró satisfecho por el veredicto, indicando que Aníbal de Castro reúne y excede las condiciones exigidas, sin desmerecer las 35 propuestas recibidas por el jurado.

La trayectoria de Aníbal De Castro

Aníbal de Jesús de Castro Rodríguez (nacido en 1949) es un diplomático y periodista dominicano, que actualmente es embajador de la República Dominicana en Bélgica y ante la Unión Europea. Se formó profesionalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad de East Anglia (Estudios del Desarrollo, 1979).

Su vocación periodística, desde niño-joven, nació de la lectura de una amplia colección de revistas de reportajes y crónicas de la legendaria revista Selecciones de Reader’s Digest que encontró en la biblioteca de su casa natal, cuyas páginas lo transportaban a un mundo de ensueños por los viajes, por otras geografías y el conocimiento y disfrute de otras culturas. Pero tenía otra vocación que intentó concretar.

Ingresó al Seminario Misionero, en San José de las Matas, en cuya biblioteca disfrutó de los clásicos de la literatura (habla inglés y francés) además de su lengua materna. Se acostumbró a ocupar el primer lugar en calificaciones docentes de su grupo. Pero abandonó la carrera sacerdotal por otra que demandaba vocación y entrega: el periodismo.

El periodismo responsable

Pasó por la redacción del vespertino El Nacional hasta llegar a la redacción de Ultima Hora, en pleno período de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, siendo allí jefe de redacción. Le correspondió coordinar y compartir talentos fundamentales de la comunicación de entonces: Juan Bolívar Díaz (que tenía a su cargo la cobertura de los acontecimientos en las calles, entre otras actividades), Gregorio García Castro, César Medina (que cubría la candente fuente policial en esos tiempos). Sus orientaciones como ejecutivo en ese medio fueron fundamentales para que Ultima Hora desarrollara un rol de primer nivel en la denuncia de la situación de los derechos humanos en ese tiempo.

Precedencias en periodismo: Diario Libre

Ha sido fundamental en términos de concepciones y trabajo fundacional el proyecto Diario Libre, fundado el 10 de mayo de 2001, medio escrito que revolucionó el mercado al ser el primer periódico gratuito y de distribución personalizada del país, consolidándose como un modelo multimedia de alto alcance, con financiamiento 100% en publicidad, lo que permite su gratuidad. Fue la mente periodística maestra del proyecto junto con la de otros fundadores.

Vocación por la escritura

Producto de su formación e inclinación por la cultura, Aníbal de Castro pertenece a las plumas periodísticas en las cuales sus textos asumen tanto la belleza formal que le otorga su dominio de la literatura como la firmeza y claridad responsable de sus enfoques de opinión.

Su periodismo de opinión, publicado en sus artículos sabatinos en Diario Libre, en los cuales participan el concepto histórico, las posturas sociales, el anecdotario mediático, a lo cual agrega la agudeza, acidez y certeza de sus artículos que cuentan con cantidad de seguidores. El factor de su impacto como escritor de opinión radica en que ejerce su derecho al pensamiento auténtico, propio, y que no se suma a posturas populistas o populares. Es respetuosamente divergente de las posiciones socialmente fáciles de asumir.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más