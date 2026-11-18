La búsqueda de publicar primero, conseguir más clics y acumular interacciones en las plataformas digitales está desplazando uno de los principios fundamentales del ejercicio periodístico: la verificación de la información.

La advertencia fue planteada por la periodista Alicia Ortega durante la mesa redonda "El periodismo ante los retos de la desinformación y la inteligencia artificial", en la que señaló que la proliferación de contenidos falsos en las redes sociales ha contribuido a deteriorar la confianza de la población en los medios de comunicación.

Ortega consideró que el periodismo necesita recuperar su compromiso con la calidad de la información y la comprobación de los datos, en un entorno donde no todos los medios verifican adecuadamente lo que publican.

"Muchas veces queremos ser los primeros y no los más veraces", expresó al referirse a una práctica que, a su juicio, se combina con el interés por conseguir clics y reacciones en las redes sociales.

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La periodista sostuvo que la credibilidad constituye uno de los principales activos de un medio de comunicación y que cuando una información resulta desmentida, la pérdida de confianza no afecta únicamente al periodista que la difundió, sino también al medio para el que trabaja.

Advirtió, además, que la desinformación tiene capacidad para persuadir y modificar opiniones, por lo que llamó a la ciudadanía a prestar atención al origen de los contenidos que consume y a comprobar su procedencia antes de asumirlos como ciertos.

Desinformación y democracia

Por su parte, el abogado Francisco Álvarez consideró que la información es indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y cumplir sus deberes, pero advirtió que los cambios en las formas de comunicación han multiplicado los riesgos de recibir contenidos inexactos o manipulados.

El abogado Francisco Álvarez Valdez y el rector de Unapec, Ricardo A. Ramírez Mendoza. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

Explicó que las redes sociales, las plataformas digitales y la inteligencia artificial han transformado la manera en que circula la información, pero que el problema aparece cuando no se aplican mecanismos adecuados de verificación.

Pancho Álvarez señaló que la ciudadanía puede recibir informaciones falsas como si fueran verdaderas, una situación que no se limita a República Dominicana, sino que representa un problema de alcance mundial.

En ese sentido, destacó la importancia de generar espacios de discusión que permitan examinar cómo debe manejarse la información para contribuir a la búsqueda de soluciones, en lugar de profundizar los conflictos.

Inteligencia artificial en la formación periodística

En tanto, Ricardo A. Ramírez Mendoza, rector de la universidad Unapec defendió la incorporación de la inteligencia artificial en la formación académica y profesional, aunque insistió en que su utilización debe estar acompañada de criterios éticos y mecanismos de gobernanza.

El académico consideró que esta tecnología puede facilitar los procesos de trabajo y convertirse en una herramienta útil para los futuros profesionales de la comunicación, siempre que se compruebe la veracidad de los resultados que ofrece.

"No debemos eliminar y satanizar la inteligencia artificial porque sea una herramienta que facilite el proceso del trabajo", expresó.

Explicó que la Unapec inició un proyecto para establecer lineamientos sobre el manejo y uso de la inteligencia artificial en los ámbitos académico y administrativo, así como entre los estudiantes.

Ramírez Mendoza sostuvo que el propósito es preparar a los futuros profesionales para un mercado laboral en el que estas herramientas tendrán cada vez mayor presencia, sin que su utilización implique reproducir información falsa.

También señaló la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación docente y los procesos educativos para mejorar la calidad académica.

La mesa redonda reunió distintas perspectivas sobre los desafíos que enfrentan los medios de comunicación, las instituciones académicas y la ciudadanía ante la transformación del ecosistema informativo y la expansión de la inteligencia artificial.