El presidente Luis Abinader encabezará este viernes a las 8:30 de la noche una reunión de seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante el deterioro de las condiciones climáticas previsto para el país.

El encuentro se realizará en el Salón Verde del Palacio Nacional, en un contexto de nuevas alertas emitidas por las autoridades meteorológicas de cara al fin de semana.

El COE y el Instituto Dominicano de Meteorología activaron niveles de alerta debido a la incidencia de un sistema frontal que generará lluvias significativas entre el 11 y el 12 de abril, lo que representa una segunda amenaza climática en menos de una semana.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que el Centro Nacional de Pronóstico mantiene avisos ante precipitaciones acumuladas que podrían oscilar entre 100 y 250 milímetros, con valores superiores en zonas aisladas, producto de la interacción entre el sistema frontal, una vaguada y la humedad impulsada por los vientos del noreste.

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Para este sábado, se prevé que las lluvias inicien desde la madrugada en zonas de la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, y se intensifiquen en la tarde con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas aisladas.

Las provincias en alerta amarilla son Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi, mientras que en alerta verde figuran el Distrito Nacional, Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

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