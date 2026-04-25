El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, presentó la noche del viernes su segunda rendición de cuentas, en la que destacó avances en la recogida de basura, ejecución de obras y procesos administrativos, aunque sin ofrecer soluciones concretas a los problemas de tránsito y estacionamiento en la ciudad.

Aumento en recogida de basura y transparencia institucional

Durante el acto, realizado en el anfiteatro del Ayuntamiento, el ejecutivo municipal afirmó que, desde abril de 2025 a la fecha, la gestión ha incrementado la recolección de desechos sólidos de 18 mil a más de 22 mil toneladas mensuales, lo que representa un aumento de 19 %, resultado que atribuye a un reordenamiento de las rutas.

Alcalde Ulises Rodríguez durante rendición de cuentas de su gestión en Santiago.

“Hoy los contribuyentes saben que sus aportes están siendo transformados en obras y servicios; la gente confía”, expresó Rodríguez, al tiempo que aseguró que se han logrado implementar procesos administrativos que fortalecen la transparencia institucional.

El alcalde explicó que este incremento responde a una cobertura de limpieza más dinámica y constante, con refuerzo de las rutas de recolección en horario matutino y nocturno, lo que, según indicó, se traduce en una mejora operativa y ha permitido reducir los cúmulos de basura en las calles, conocidos como “vertederos improvisados”.

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Inversiones en barrios y ejecución de obras

En cuanto a las ejecuciones, el alcalde señaló que se ha alcanzado una inversión de RD$741 millones en los barrios, dentro de un programa que incluye construcción de canchas, centros comunitarios y acondicionamiento de espacios públicos.

Indicó que en la actualidad se ejecutan 18 obras y que otras 24 se encuentran en proceso de licitación, para las cuales se estima una inversión de RD$1,300 millones.

Asimismo, resaltó la ejecución de programas de asfaltado de calles tanto en el centro de la ciudad como en sectores donde, según explicó, nunca habían contado con pavimentación, ya que sus vías eran de tierra.

Agregó que también se han realizado inversiones en la construcción de canaletas, aceras y contenes, así como trabajos preventivos de limpieza de imbornales en el centro de la ciudad, lo que, de acuerdo con el alcalde, ha contribuido a evitar inundaciones urbanas.

Tránsito: sin resultados y nuevas promesas

En lo que respecta al tránsito local, considerado por los ciudadanos como un “dolor de cabeza”, el alcalde no presentó resultados concretos y, a dos años de gestión, volvió a referirse a propuestas.

En ese sentido, indicó que se han llevado a cabo mesas de discusión con el Intrant para mejorar la viabilidad urbana, de donde derivó la creación del Centro de Control y Operación Inteligente de Tránsito, un sistema de monitoreo que permitiría identificar en tiempo real los puntos de conflicto para procurar soluciones.

“Estamos planificando nuestra ciudad, porque con pequeñas acciones logramos grandes soluciones y estamos transformando la movilidad con intervenciones puntuales”, afirmó.

Estacionamientos y sistema de parquímetros

En relación con la falta de espacios para estacionamiento, el alcalde no presentó resultados concretos y anunció que se trabajan propuestas para ofrecer soluciones en esa área.

Recordó que en la rendición de cuentas de 2025 se había planteado retomar el sistema de parquímetros, modalidad que funcionó en Santiago desde 2006 hasta 2011, cuando fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

“No es fácil, es un gran reto”, expresó Rodríguez al referirse al tránsito en Santiago, donde aseguró que no existen grandes niveles de congestionamiento.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más