La Cruz Roja Dominicana mantiene desplegados sus equipos de respuesta en distintas comunidades afectadas por las recientes inundaciones, principalmente en la provincia de Puerto Plata, donde desarrolla acciones de respuesta, asistencia humanitaria, evaluación de daños y monitoreo permanente de las condiciones de riesgo.

Como parte de la estrategia de respuesta, la institución instaló en el municipio de Montellano un Centro de Coordinación Móvil, desde donde se articulan las operaciones que incluyen evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), distribución de agua potable, acciones de salud comunitaria, vigilancia epidemiológica, monitoreo de ríos y apoyo a las labores de búsqueda y rescate, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras entidades del sistema nacional de respuesta.

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Durante las últimas horas, los equipos han intensificado las acciones preventivas en comunidades vulnerables, realizando señalización y limitación de accesos en zonas inundables, monitoreo de caudales de ríos, recorridos comunitarios y acompañamiento a personas con discapacidad y adultos mayores para su traslado hacia zonas seguras o albergues autorizados, cuando las condiciones lo requieren.

Asimismo, a través de su Dirección de Salud, la institución continúa brindando apoyo mediante el abastecimiento de agua segura, vigilancia epidemiológica, entrega de kits de untadita, evaluaciones sanitarias y orientación a las familias para prevenir enfermedades asociadas a las inundaciones.

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De manera paralela, la Cruz Roja Dominicana mantiene monitoreo constante en provincias bajo niveles de alerta, fortaleciendo las capacidades de sus filiales y preposicionando recursos y personal voluntario para responder oportunamente ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas.

La institución reiteró su llamado a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto caudal y seguir las recomendaciones de los organismos de protección y respuesta.

La Cruz Roja Dominicana aseguró que continuará acompañando a las comunidades afectadas, trabajando de manera coordinada para proteger la vida, reducir riesgos y apoyar el proceso de recuperación de las familias impactadas.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más