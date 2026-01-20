El alcalde de Licey al Medio, Domingo Almonte, solicitó una investigación a la Dirección Central de la Policía Nacional, al Ministerio de Interior y a la Liga Municipal Dominicana, sobre un incidente en el cual el director de la institución del orden en Santiago habría irrespetado la investidura municipal.

Domingo Almonte, del partido Justicia Social (JS), aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), denunció que la Policía, comandada por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, incurrió en un atropello a la autoridad municipal al interrumpir una fiesta popular, patrocinada por el Gobierno, que se llevaba a cabo en el parque de esa comunidad.

En conferencia de prensa en el Ayuntamiento, el alcalde Almonte dijo que el atropello al cual hace mención ocurrió cerca de las 11:00 de la noche del sábado 17 de enero, cuando el oficial a cargo de la Policía en Santiago se presentó al lugar para detener el evento de manera inmediata.

“A pesar de que la actividad se desarrollaba en un ambiente de tranquilidad y estaba programada para concluir a las 12:00 de la medianoche, la autoridad policial ordenó apagar la música de manera inmediata, con los artistas aún en tarima, alegando que las reglas las colocaba él”, denunció este martes el alcalde de Licey al Medio.

El alcalde defendió su denuncia con el argumento de que se trataba de un evento articulado y financiado por el Gobierno Central para la recreación de los nativos de Licey al Medio.

El funcionario calificó la acción policial como una desconsideración directa hacia la Presidencia de la República, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y el Ayuntamiento local.

“Es inaceptable que mientras el Gobierno central trabaja por la seguridad ciudadana, existan autoridades con conductas arrogantes que lesionen la gestión municipal y el derecho del pueblo a la cultura en espacios creados por el propio Estado”, concluyó Almonte.

La fiesta a la cual hace referencia el alcalde de Licey al Medio era un evento programado por la Presidencia de la República para la temporada de Navidad. La misma se pautó para el 17 de enero, tras una posposición forzada por las lluvias.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más