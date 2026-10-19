La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) cuestionó la presentación de los resultados de la evaluación del desempeño docente y afirmó que más del 95 % de los maestros evaluados superó el proceso, mientras que aproximadamente el 85 % alcanzó calificaciones de excelente, muy bueno y bueno.

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, denunció que los resultados presentados durante la última sesión del Consejo Nacional de Educación se limitaron a la quinta etapa de la evaluación, correspondiente al rendimiento profesional, sin reflejar el conjunto de las seis fases del proceso.

El dirigente gremial calificó esa presentación como una «manipulación maliciosa de los resultados» y reclamó que se divulgue la información completa para que la ciudadanía pueda valorar el desempeño del magisterio sobre la base de datos integrales.

«No se puede presentar una parte de los resultados como si representara la totalidad de la evaluación docente», sostuvo De La Rosa, quien insistió en la necesidad de ofrecer información transparente, objetiva y verificable.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El 4,9 % obtuvo menos de 70 puntos

Según explicó el representante de la ADP, el gremio y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) recibieron el informe de evaluación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y del viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Frank De Óleo.

De acuerdo con los datos citados por De La Rosa, el 4,9 % de los docentes evaluados obtuvo calificaciones inferiores a 70 puntos.

Consideró que divulgar cifras correspondientes a una sola etapa puede generar una percepción distorsionada sobre la calidad del trabajo de los maestros dominicanos.

Docentes con bajas calificaciones podrán participar en un plan de mejora

De La Rosa indicó que los maestros que obtuvieron menos de 70 puntos serán incorporados a un plan de mejora destinado a fortalecer sus competencias profesionales.

Según su explicación, el programa también les permitirá volver a evaluarse para alcanzar la categoría correspondiente a su desempeño.

La controversia plantea la importancia de que las autoridades educativas publiquen los resultados desglosados de la evaluación, junto con los criterios de calificación y las medidas previstas para apoyar a los docentes que no alcanzaron la puntuación requerida.

La difusión íntegra de esos datos permitiría contrastar las cifras presentadas por la ADP con los resultados oficiales y evaluar con mayor precisión tanto el desempeño del magisterio como las necesidades de formación y acompañamiento profesional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más