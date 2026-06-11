La Academia de Ciencias de la República Dominicana invistió al economista y ambientalista José Adalberto Arias como Miembro de Número de la institución, en reconocimiento a sus aportes a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país.

La ceremonia inició con las palabras de bienvenida de Esteban Tiburcio, quien resaltó la importancia de fortalecer la investigación científica nacional y reconocer a profesionales comprometidos con la protección de los recursos naturales y el bienestar colectivo.

Posteriormente, el arqueólogo Adolfo López presentó la trayectoria del homenajeado, destacando su labor académica, profesional y ambiental, así como su constante defensa del patrimonio natural dominicano y su contribución al estudio y preservación de los ecosistemas nacionales.

Como parte central del acto, Arias pronunció su discurso de ingreso titulado “Papel Social del Estado en la Normalización o Rescate Definitivo del Monumento Natural Dunas de Las Calderas de Baní”, en el que planteó una propuesta integral para la recuperación y preservación de este importante espacio ecológico.

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Durante su intervención, sostuvo que el rescate definitivo de las Monumento Natural Dunas de Las Calderas de Baní representa principalmente un desafío social, por lo que consideró necesario que el Estado garantice soluciones habitacionales dignas para las familias que residían en la zona al momento de su declaración como área protegida mediante el Decreto No. 233-96.

Arias señaló que, pese a casi tres décadas de protección legal, el monumento natural continúa enfrentando amenazas como invasiones, extracción ilegal de arena, vertido de residuos y otras acciones que afectan el ecosistema. Asimismo, reconoció la labor de comunitarios, organizaciones ambientales, líderes religiosos y diversos sectores sociales que han contribuido a su defensa.

Entre las iniciativas propuestas figura la ejecución de un plan socioeconómico que incluye la realización de un censo independiente para identificar a las familias que califiquen para recibir viviendas, la construcción de unas 500 unidades habitacionales de bajo costo, el desalojo de ocupantes ilegales y la creación de un patronato privado sin fines de lucro encargado de administrar y proteger el área.

La propuesta contempla además la restauración de los ecosistemas afectados, la implementación de sistemas modernos de vigilancia apoyados en tecnologías de monitoreo y un financiamiento inicial por parte del Gobierno dominicano a través de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental.

Según explicó Arias, la ejecución de estas medidas permitiría recuperar uno de los monumentos naturales más importantes del Caribe y convertir las Dunas de Baní en un referente de conservación, ecoturismo y desarrollo sostenible para la República Dominicana.

Al acto asistieron representantes de los sectores científico, académico y ambiental, así como familiares y allegados del homenajeado, quienes celebraron este reconocimiento a una trayectoria dedicada al servicio del país y la protección del medio ambiente.

Con esta investidura, la Academia de Ciencias reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento científico, el reconocimiento a la excelencia profesional y el fortalecimiento de iniciativas orientadas al desarrollo integral y sostenible de la nación.

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