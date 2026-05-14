Academia de Ciencias incorpora a la experta en cambio climático Carol Franco Billini

La Academia de Ciencias de la República Dominicana incorporó a la bióloga Carol Franco Billini como "Miembro de Número" de la institución, en reconocimiento a su trayectoria científica y profesional en temas ambientales y de cambio climático.

La ceremonia se realizó en Santo Domingo y reunió a académicos, especialistas ambientales y representantes del sector científico nacional.

Carol Franco advierte sobre desafíos para aplicar políticas climáticas en RD

Durante su discurso de ingreso, titulado “Del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al territorio: ciencia, negociación e implementación climática en la República Dominicana”, Franco Billini analizó los desafíos que enfrenta el país para convertir los compromisos climáticos internacionales en acciones concretas.

La experta explicó cómo las investigaciones desarrolladas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático sirven de base para las políticas impulsadas desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su aplicación en herramientas nacionales vinculadas a adaptación y mitigación climática.

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Asimismo, señaló que uno de los principales retos actuales es garantizar que las decisiones sobre desarrollo y gestión ambiental estén respaldadas por evidencia científica, financiamiento y fortalecimiento institucional.

¿Quién es Carol Franco Billini?

Carol Franco Billini es licenciada en Biología y posee una maestría y un doctorado en Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York, en Siracusa, Estados Unidos. Su formación se ha enfocado en manejo de recursos naturales, economía ecológica y políticas ambientales.

A lo largo de su carrera ha desarrollado labores académicas y técnicas en instituciones nacionales e internacionales. Fue docente e investigadora en la Universidad de Vermont y se desempeñó como asistente técnico especial del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio en República Dominicana. También trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Santo Domingo, vinculada a proyectos de financiación del carbono.

Desde 2014 es docente e investigadora en la Universidad Tecnológica de Virginia, donde investiga temas relacionados con seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, impactos del cambio climático y políticas de adaptación climática.

Entre sus principales aportes figura el diseño de la Estrategia Nacional REDD+ de República Dominicana y su participación en negociaciones internacionales sobre cambio climático en representación del país desde la COP26. Además, integró el equipo editor del Sexto Informe de Evaluación del IPCC.

También es autora y coautora de diversas publicaciones científicas y técnicas, incluyendo el libro Introducción a la Economía Ecológica.

Academia destaca aportes científicos y ambientales de la investigadora

Las palabras de presentación estuvieron a cargo de Milcíades Mejía, coordinador de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la academia, quien resaltó la contribución de Franco Billini al diseño de políticas ambientales y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Al acto asistieron personalidades vinculadas al ámbito científico y ambiental, entre ellas Max Puig, Luis Carvajal y Laura Rathe.

La Academia de Ciencias de la República Dominicana indicó que este reconocimiento forma parte de sus esfuerzos para fortalecer la investigación científica y promover el desarrollo sostenible en el país.

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