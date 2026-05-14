El presidente de la Federación de Moto Taxi del Cibao, Miguel Giménez, confirmó que la organización inició el levantamiento de informaciones tras el incidente en que un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) hirió de bala a un motoconchista en la región del Cibao.

Lo que contó Giménez

Según explicó el dirigente, el conflicto comenzó cuando el agente de Digesett ordenó al motorista detenerse. Al no acatar la instrucción, se desató un altercado que rápidamente escaló e involucró a otros agentes y motoconchistas presentes en el lugar.

Giménez detalló que el disparo se produjo en un segundo momento: el motoconchista, identificado como Arimendy Durán, regresó al lugar y desde su motocicleta golpeó físicamente al agente. Fue entonces cuando el funcionario respondió con un disparo que impactó a Durán en un pie.

"El problema se desató luego que el agente ordenara detenerse al motorista, quien al no acatar el llamado desencadenó un conflicto entre ambos, al cual se sumaron otros agentes y motoristas", relató el presidente de la Federación.

Estado del herido

De acuerdo con los reportes recogidos por la Federación, la situación de Durán no es crítica. El motoconchista recibió atención médica por la herida en el pie.

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Giménez indicó que continúan recopilando información sobre el caso. Hasta el momento, Digesett no ha emitido una versión oficial sobre lo sucedido ni se han anunciado medidas disciplinarias contra el agente involucrado.

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