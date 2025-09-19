El presidente Luis Abinader supervisó la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza, que incorpora 13 kilómetros adicionales. Allí se presentó un sistema de videovigilancia sustentado en la instalación de 25 kilómetros de fibra óptica desde Manzanillo hasta Dajabón.

"La verja perimetral, junto con el nuevo sistema tecnológico, ha comenzado a generar resultados en la reducción de actividades ilícitas, contribuyendo a disminuir el contrabando, la migración irregular y otras amenazas a la seguridad", afirmó la Presidencia de la República, a través de un comunicado.

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, recordó que hace unos tres meses se dio inicio al nuevo trayecto de 13 kilómetros de la verja perimetral, que va desde La Sal hasta Capotillo, y que consta de 8 torres de vigilancia, 40 alcantarillas tipo tubos y 10 alcantarillas tipo cajón.

Precisó que, de los 13 kilómetros que comprende la verja, ya tiene desbrozados 7 kilómetros, además de que hay 1.5 kilómetros rellenos y compactados.

Proyectó que en aproximadamente dos semanas iniciarán la construcción de la zanja y la preparación del encofrado para el vaciado del muro.

